Как пишет Tg-канал Minval – LIVE, несмотря на то, что с момента екатеринбургской бойни прошло уже два дня, Кремль не издал ни единого внятного заявления. Ни сочувствия, ни попытки объяснения, ни расследования. Это молчание оглушает. И подтверждает то, о чём мы давно подозревали: за ксенофобскими атаками на представителей азербайджанской диаспоры, за волной насилия и репрессий по всей России стоит лично Владимир Путин.

Это не инциденты. Это стратегия.

История с самолетом AZAL, демонстративное унижение узбеков и кыргызов, облавы на азербайджанцев — всё это звенья одной цепи. Путин систематически подавляет народы, которых называет «дружественными», но на деле презирает. Украина, Молдова, Казахстан, Грузия — все в разные годы испытали на себе, что значит быть рядом с «братской Россией».

Но именно Украина стала главной мишенью его параноидального реваншизма. Вторжение в 2022 году обнажило истинное лицо российской власти: в Буче, Мариуполе, Изюме весь мир увидел, во что превращается «русский мир», когда он приходит с танками. Сотни замученных, расстрелянных, изнасилованных мирных жителей. Это не трагическая случайность — это часть заложенной в систему политики террора.

Он мечтает вернуть Советский Союз, но это не восстановление, а зловещая пародия: без идеалов, без справедливости, без уважения к жизни. Это империя страха и унижений.

Путин — не просто главный российский шовинист. Он — вредитель всего постсоветского пространства, и его руками уничтожаются последние мосты между народами региона. Он сеет рознь и хаос, чтобы на их пепелище править вечно. И до тех пор, пока Россия не преодолеет собственный шовинизм, стабильность в постсоветском пространстве будет оставаться под вопросом.