Байрамов встретился с Байденом (фото)

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом США Джо Байденом в рамках недели высокого уровня генассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

Прием был организован для глав делегаций, участвующих в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun attended an official reception organized by U.S. 🇺🇸 President @POTUS @JoeBiden for the heads of delegations at the 79th session of the UN General Assembly in New York. pic.twitter.com/wU2WDgB94j

