Выставка ADEX: триумф Азербайджана, страхи Армении и… французский провал

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Выражение «политические итоги выставки» знающим людям уже давно не режет слух, особенно если это международная оружейная выставка уровня ADEX. И не только потому, что на полях таких форумов практически всегда подписываются соглашения о военном сотрудничестве, кое-что обговаривается неформально, «завязываются» проекты на будущее. Судя по всему, политическое «эхо» от ADEX услышали очень далеко от Баку.

Официальный Ереван по понятным причинам молчит. Возможно, в том числе и потому, что главные «ньюсмейкеры» во главе с Николом Пашиняном находятся в Нью-Йорке. Но экспертное сообщество и ТГ-помойки выбалтывают вслух очень многие неприятные для Армении реалии.

Так, местный военный эксперт Давид Арутюнов уже осторожно советует аудитории распрощаться с надеждами «догнать и перегнать Азербайджан» в военной сфере: «Важно подчеркнуть, что армянская сторона на самом деле хочет не достичь какого-то превосходства над Азербайджаном — понятно, что об этом и речи не может быть, — а всего лишь стремится хоть немного сократить существующий разрыв, дисбаланс, приблизиться к определенному паритету». В переводе: не надейтесь. Даже если очень хочется — не получится.

Кроме того, для Армении весьма неприятным сюрпризом оказалась «линейка» продукции азербайджанского ВПК, представленная на выставке, особенно с учётом того, что в Армении тоже очень долго говорили о развитии своего ВПК, но ощутимого «развития» нет. Более того, экс-глава Военно-промышленного комитета Армении Аветик Керобян вообще заявил, что сравнивать ВПК Азербайджана и Армении «некорректно», сославшись при этом на недостаток патентной информации.

И самое главное, переговоры на полях выставки в очередной раз бьют по планам Еревана заручиться поддержкой ОДКБ против Азербайджана. А представленное на ADEX оружие — «разносит на кусочки» прозападные надежды и иллюзии. Одна из ереванских ТГ-помоек бьётся в истерике: «Союзник (прости господи) Армении по ОДКБ Казахстан будет сотрудничать в военной сфере с врагом Армении — Азербайджаном». Ситуация, когда как нельзя к месту цитата из Тома Кленси: «Дипломатия, сэр!»

Но самое главное, армянские эксперты с ужасом обнаружили на выставке пушку Guardian 30 совместного производства Азербайджана и Испании. «Армянская вендетта» в ужасе: «Страны Европейского Союза расширяют свое военное сотрудничество с Азербайджаном»!!!! И это не только Испания: «Ранее Азербайджан заключил множество оружейных сделок со странами ЕС — Италия, Болгария, Венгрия и т.д.». К вящему ужасу ереванских экспертов, «по словам европейских бюрократов они не будут продавать Армении смертоносное вооружение. Единственным исключением является Франция, которая согласно французским медиа приняла решение поставлять списанную технику». В переводе, надежд Еревана Париж не оправдал.

И это обстоятельство приобретает особое значение на фоне новостей уже с французского трека. Ещё несколько лет назад в Азербайджане ходили упорные слухи, что Франция рассчитывала привезти на ADEX два корвета и продать их Азербайджану. Но в результате обнимашек с Ереваном отношения слишком испорчены. Настолько, что азербайджанских инвестиций во французский ВПК не будет ещё очень долго. А у французских оружейников далеко не везде дела идут так уж хорошо. Достаточно вспомнить, как Австралия отозвала ранее заключённый с Францией многомиллиардный контракт на строительство подводных лодок, Алжир отказался от французских истребителей и т.д. Причём далеко не всегда речь о политике: Париж срывает сроки, уже после подписания контракты «дорожают» — в общем, ведут себя французские оружейники примерно как армянские бригады «шабашников» во время квартирного ремонта.

И вот это обстоятельство заставляет по-новому оценить уже и очередные «дипломатические уколы» со стороны Парижа, и ответ на них Азербайджана. Напомним: выступая на Генассамблее ООН, Эммануэль Макрон решил отпустить шпильку в адрес Баку и брякнул: «Франция твердо стоит рядом с Арменией перед лицом давления со стороны Азербайджана и территориальной напряжённости.

Международное сообщество должно быть рядом, чтобы мирные переговоры увенчались успехом и чтобы международно признанные границы были сохранены». Ответ МИДа Азербайджана уже последовал. Руководитель пресс-службы Айхан Гаджизаде не только назвал слова Макрона «очередным примером предвзятого проармянского подхода, который Франция продемонстрировала как к нашей стране, так и к мирному процессу в целом». Азербайджанский дипломат подчеркнул: «Недопустимо, чтобы Франция, готовящая Армению к реваншизму, осуществляющая широкое вооружение этой страны, обвиняла азербайджанскую сторону в давлении». И добавил: «Мы требуем от Франции, чья внешняя политика в многих частях мира потерпела неудачу, прекращения деструктивной деятельности в нашем регионе».

Намёк вполне прозрачный: Франция терпит одну неудачу за другой в Африке, не в силах «задавить» антиколониальное движение на островах, где вслед за Новой Каледонией полыхнула и Мартиника, громко проваливается идея Макрона с «европейской армией»,… Позволят ли обнимашки с крохотной Арменией компенсировать — хотя бы на уровне уязвлённого самолюбия — все эти тумаки и шишки, вопрос риторический. Но как показывают последние новости, в том числе и в сфере ВПК, во-первых, «стоять рядом с Арменией» может обойтись слишком дорого. А во-вторых, сама Армения уже начинает демонстрировать обиды на Францию и Евросоюз. И это только начало.

Нурани