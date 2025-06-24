Италия и Китай являются стратегическими партнерами Азербайджана.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своей речи на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

Отметив, что с Италией и Китаем подписаны декларации о стратегическом партнерстве, глава государства подчеркнул, что в результате его многочисленных визитов в эти страны были достигнуты прекрасные результаты по многим направлениям.

Заявив, что Италия является торговым партнером номер один для Азербайджана, Ильхам Алиев обратил внимание на то, что Китай также занимает лидирующие позиции среди наших торговых партнеров.