В Израиле уже звучат негативные оценки по поводу перемирия с Ираном, объявленного президентом США Дональдом Трампом. Бывший министр обороны Авигдор Либерман считает результат войны для Израиля «горьким» и прогнозирует новую войну через два-три года:

«На фоне невероятных военных достижений Армии обороны Израиля и Моссада в войне против Ирана окончательный результат выглядит особенно резким и горьким. Вместо безоговорочной капитуляции мир вступил в сложные и утомительные переговоры, причем режим аятоллы не имеет намерения сдаваться — ни в вопросе обогащения урана, ни в вопросе производства баллистических ракет, ни в вопросе поддержки и финансирования терроризма в регионе и во всем мире. В начале войны я предупреждал, что нет ничего опаснее, чем оставить раненого льва. Перемирие без четкого и однозначного соглашения непременно приведет к новой войне через два-три года, причем в гораздо худших условиях», — заявил он.

