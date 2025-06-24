Баку, ставший одной из ключевых площадок для международного диалога по вопросам деколонизации, примет международную тематическую конференцию, посвящённую ситуации на острове Гваделупа, который по-прежнему находится под колониальной юрисдикцией Франции.

Мероприятие проводится при совместной организации Бакинской инициативной группы (БИГ), Народного союза за освобождение Гваделупы (UPLG), Международного движения за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Международного комитета чернокожих народов (CIPN), а также Движения за создание нации Гваделупы (FKNG).