Эльнур Мамедов на встрече глав МИД G20 (фото)

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил с заявлением на Второй встрече глав МИД G20, проходящей в Нью-Йорке.

Happening now: @ElnurIMammadov, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan attends and delivers a statement at the Second G20 Foreign Ministers Meeting in New York. pic.twitter.com/4A6mKyANUj

