Состоялось обсуждение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейского Союза по защите климата Вопке Хукстрой в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и приоритеты в рамках COP29.

Стороны также обменялись мнениями об ожидаемых результатах конференции COP29, которая пройдет в Баку.

