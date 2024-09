Байрамов проинформировал главу МИД Люксембурга о ситуации на Южном Кавказе (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Джейхун Байрамов также проинформировал Ксавье Беттеля о послевоенной ситуации на Южном Кавказе, а также о текущем состоянии мирного процесса и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

On the sidelines of the #UNGA79, @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan 🇦🇿 met with @Xavier_Bettel, Vice Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of #Luxembourg 🇱🇺.

The sides exchanged views over the prospects of development of… pic.twitter.com/QVo1YpDER8

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2024