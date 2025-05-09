Немцы и россияне из официально закрытого после начала войны в Украине «Петербургского диалога» тайно встречались в Баку.

Как сообщают немецкие СМИ, из ФРГ в столицу Азербайджана прибыли эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Ральф Штегнер (Ralf Stegner), экс-глава ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), экс-министр по федеральным и европейским делам в правительстве земли Северный Рейн — Вестфалия, христианский демократ Штефан Хольтхофф-Пфёртнер (Stephan Holthoff-Pförtner), а также бывший исполнительный директор «Петербургского диалога» Мартин Хоффман (Martin Hoffmann). Никто из них не отрицал своего участия во встрече, подчеркивая, что она носила частный характер и не была заказана или профинансирована каким-либо госучреждением.

С российской стороны во встрече участвовали Виктор Зубков — бывший премьер-министр России и председатель наблюдательного совета «Газпрома». Зубков долгое время возглавлял «Петербургский диалог» с российской стороны. Его сопровождал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев.

Темой тайной встречи влиятельных немецких политических деятелей со связанной с Кремлем делегацией из РФ стало, по-видимому, будущее «Петербургского диалога» — форума, который в 2001 году основали Герхард Шредер и Владимир Путин, говорится в расследовании журнала ARD Kontraste и газеты Die Zeit.

Встреч с апреля 2024 года было уже три, последняя прошла в апреле нынешнего года в Баку, выяснили журналисты.