Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана отбыла в Тирану для наблюдения за парламентскими выборами, которые пройдут 11 мая в Албании. Об этом сообщили в отделе медиа и коммуникаций секретариата ЦИК.

Согласно приглашению, направленному председателем ЦИК Албании азербайджанскому коллеге, замглавы Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов и завотделом секретариата Рамин Нуралиев принимают участие в наблюдении за парламентскими выборами в Албании.

В рамках визита ожидаются встречи представителей ЦИК с руководством Центральной избирательной комиссии Албании и другими официальными лицами, а также обсуждения возможностей углубления отношений между высшими избирательными органами и обмена опытом в различных областях, связанных с выборами.

Наряду с ознакомлением с процессами подготовки к парламентским выборам до дня голосования, делегация также будет наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов.