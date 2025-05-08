Пакистан сохраняет приверженность политике ядерного сдерживания, несмотря на эскалацию конфликта с Индией. Об этом сказал постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад, отвечая на вопросы о возможном применении ядерного оружия.

«Наша позиция очень четкая. Мы являемся ответственным государством, обладающим ядерным оружием. Вся наша ядерная доктрина и политика основаны на принципе credible minimum deterrence (достоверного минимального сдерживания)», — приводит ТАСС его слова.

Ахмад заявил, что текущая ситуация более опасна, чем предыдущие индо-пакистанские кризисы: «Действия Индии, агрессивные удары два дня назад, представляют собой серьезную эскалацию». «Пакистан — ответственная страна. Наш ответ до сих пор был сдержанным и ответственным», — отметил дипломат. «У нас нет иного выбора, кроме как решительно защищать суверенитет и территориальную целостность. Международное право дает нам это право на самооборону», — добавил постпред, заметив, что ядерный арсенал Пакистана носит исключительно оборонительный характер.

Дипломат возложил ответственность за деэскалацию на Индию: «Мы надеемся, что общая обстановка будет двигаться в сторону снижения напряженности». Он добавил, что «ответственность лежит на Индии, поскольку именно они подняли этот уровень».