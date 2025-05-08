На продолжившемся в Бакинском военном суде в четверг судебном процессе потерпевшие дали показания.

Потерпевший Насими Сафаров, давший показания, сообщил, что проживал с отцом, матерью, 3 братьями, 2 сестрами, женой и сыном в селе Агдабан Кяльбаджарского района. 10 июля 1989 года произошли первые нападения армян на село Агдабан. Эти армяне были жителями села Чапар Агдеринского района. Их главарем был председатель колхоза села Чапар, армянин по имени «Гаго», присланный из Армении для руководства этими мероприятиями. В октябре-ноябре 1991 года вооруженные формирования Армении дважды атаковали село Агдабан, однако отряд самообороны села защищал село, используя охотничье ружья, и армянам не удалось захватить село.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он отметил, что утром 8 апреля 1992 года армяне атаковали село очень большими силами, а именно около 1000 человек и 6 единиц бронетехники. «На момент нападения нас было около 30–35 человек. В ходе атаки подразделения армянской армии погибли 32 жителя села Агдабан, 9 получили ранения, 5 были взяты в заложники. Армяне сожгли около половины домов в селе. Они забрали скот, принадлежавший жителям села, а также разграбили его, взяли различные предметы домашнего обихода из домов. Оставшиеся жители села были вынуждены бежать в сторону села Багирли в Кяльбаджаре. Им пришлось покинуть село пешком через лес.

Мы не смогли защитить село, так как армяне превосходили нас и по численности, и по вооружению», — сказал он.

Правопреемник потерпевшего Замин Гурбанов заявил, что 8 апреля 1992 года вооруженные силы Армении предприняли вооруженное нападение на села Агдабан и Чайговушан Кяльбаджарского района.

Он отметил, что во время этого нападения его отец Бакы Годжаев и мать Зейнаб Годжаева сгорели заживо в доме, в котором они жили: «Во время вооруженного нападения на село вооруженными формированиями Армении дочь моей тети находилась дома, когда дом был сожжен армянами, и она сгорела заживо внутри дома. Их тела почти полностью сгорели дотла. В то время я жил в городе Барда с женой и детьми».

После показаний потерпевших был продемонстрирован следующий видеоматериал. В этом видео Аршавир Гарамян, впоследствии ставший «министром внутренних дел, национальной безопасности и генеральным прокурором» так называемого режима, говорит, что военные пребывают в хорошем расположении духа. Это видео еще раз подтверждает упорство Армении в продолжении политики агрессии и агрессивной войны против Азербайджана.

Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он сказал, что в результате этого нападения его дядя Гара Годжаев погиб, получив пулевые ранения в результате стрельбы возле его дома.

«С начала 1988 года армяне разжигали ненависть к азербайджанцам, проживающим в Карабахском регионе. Армяне перекрыли дорогу Агдере-Кяльбаджар и забрасывали камнями проезжающие по ней автомобили азербайджанцев, били палками по автомобилям, оскорбляли водителей и пассажиров. Их целью было изгнание азербайджанцев с родной земли, и этими действиями они хотели запугать их и выгнать из своих домов», — сказал З.Гурбанов.

Потерпевший и правопреемник потерпевшего Искендер Керимов в своих показаниях также заявил, что до оккупации Кяльбаджарского района он работал врачом в санатории «Истису», расположенном на территории района, и проживал в селе Агдабан.

Он отметил, что жители села Агдабан вступили в отряд самообороны, организованный для защиты от нападений армянских вооруженных формирований.

Начиная с 1990 года, вооруженные формирования Армении регулярно подвергали обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия село Агдабан со стороны села Чапар Агдеринского района. В апреле 1992 года в селе Агдабан насчитывалось примерно 137 домов, около 137 семей или порядка 700 жителей.

«8 апреля 1992 года вооруженные формирования Армении со всех стороны стали обстреливать село Агдабан из огнестрельного оружия. Они пришли со стороны села Чапар, прошли через лесистую и горную местность и полностью окружили село. Село подвергалось обстрелу из крупнокалиберного оружия и пулеметов со стороны села Чапар, а также из автоматического оружия с других участков горно-лесистой местности», — отметил потерпевший.

Потерпевший Мушвиг Алиев заявил, что 31 марта 1993 года он был взят армянскими военнослужащими в заложники на территории Кяльбаджарского района. Затем его вместе с другими заложниками увезли на автомобиле марки «Урал» в детский сад, расположенный в городе Ханкенди.

«1 апреля 1993 года вместе с Джамилей Гулиевой меня доставили в детскую больницу города Ханкенди. Там армянский врач по имени Эдик Степанян сначала хотел ампутировать раненую пулей ногу, но затем, не используя никакого обезболивающего или анестезии, произвел операцию, избивая меня. За три месяца, что я провёл в больнице, я понял, что этот армянский врач ставил на мне эксперименты», — заявил в своих показаниях потерпевший.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, потерпевший заявил, что, не успев полностью оправиться от ран, он был вместе с пятью другими пленными переведен в Шушинскую тюрьму, где его удерживали в течение 1 года и 7 месяцев. «В этот период меня систематически избивали армянские надзиратели по прозвищам «Армо», «Овик» и «Гена», приходившиеся друг другу братьями, а также другие армянские надзиратели, имена которых я не помню. Они наносили мне жестокие побои кулаками, ногами, металлическими прутьями, арматурой, черенками лопат, толстыми кабелями и другими тупыми предметами, подвергали пыткам. Вместе с Бахтияром Сафаровым и еще одним азербайджанским пленным, имя которого я не помню, мы были принуждены к рабскому труду на фермах в селе Малыбейли Шушинского района», — добавил М.Алиев.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева потерпевший сообщил, что некоторые из содержащихся в плену азербайджанцев не выдерживали пыток и совершали самоубийства. Он сам тоже пытался свести счеты с жизнью, но не смог довести попытку до конца. По словам потерпевшего, в какой-то момент он даже хотел сжечь себя, не вынеся пыток.

В ходе судебного заседания были также оглашены заключения судебно-медицинских экспертиз, проведенных в отношении потерпевших.

Затем был продемонстрирован видеоматериал, связанный с оккупацией вооруженными силами Армении села Башлыбель Кяльбаджарского района.

На кадрах один из армян, одетый в военную форму, говорит о том, что армянские военные чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем расположении духа. И добавляет: «Мы доберемся до Кировабада, как говорят цыгане — до Гянджи».

После этого старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев огласил протоколы, связанные с массовым убийством, совершенным в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.

Очередное судебное заседание назначено на 12 мая.