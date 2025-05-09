Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за быстрое прекращение конфликта в Украине после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

С соответствующим заявлением он выступил для Tagesschau.

«Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров», — заявил пресс-секретарь Мерца Стефан Корнелиус.

Сообщается, что в ходе телефонных переговоров с Мерцем Трамп пообещал «решительно» поддержать усилия Германии по поиску прочного мира совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами.