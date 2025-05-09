9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шушинского лечебно-оздоровительного центра.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Отмечено, что фундамент этого медицинского учреждения был заложен в ноябре 2021 года. Центр, состоящий из шести корпусов, рассчитан на 90 коек. Здесь будут функционировать терапевтическое, педиатрическое, хирургическое и другие отделения. В центре также имеются консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория. Шушинский лечебно-оздоровительный центр оснащен медицинским оборудованием, отвечающим современным стандартам, в том числе компьютерным томографом, цифровым телескопическим рентген-аппаратом, цифровым стационарным аппаратом УЗИ. Это, в свою очередь, создает широкие возможности для проведения на высоком уровне обследования и лечения пациентов, обращающихся в центр.

На территории медицинского учреждения построены Центр гигиены и эпидемиологии, корпус гемодиализа и другие корпуса.