Визит президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву является актом героизма, на который пошли политики, несмотря на оголтелое давление.

Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В наше время, особенно если говорить о Вучиче и о Фице, это просто акт героизма, фактически, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти Дню Победы, несмотря на неприкрытое, оголтелое давление», — заявил он.