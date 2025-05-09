Несколько индийских туристических компаний в пятницу приостановили бронирование билетов в Турцию и Азербайджан.

Об этом сообщает издание Skift.

Эти решения последовали за официальным осуждением со стороны Турции и Азербайджана недавних ударов Индии по Пакистану, что вызвало призывы в индийских социальных сетях бойкотировать поездки в обе страны. В частности, поездки в Азербайджан и Турцию перестали организовывать компании PickYourTrail, Cox & Kings, EaseMyTrip, Go Homestays.

Кроме того, компания по аренде жилья для отдыха Goa Villas заявила, что больше не будет принимать граждан Турции в качестве гостей на своей территории.