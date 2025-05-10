Если тебе что-то дается с трудом, постарайся это сделать дважды — с давних пор бывалые мастера советовали это наставление подопечным. А для целеустремленных и практичных людей это правило всегда было нормой жизни.

Они умеют искусно ориентироваться в непростых условиях, могут ставить непростые задачи и добиваться их благополучного решения.

Обычно обладателей неординарных способностей причисляют к сословию прирожденных лидеров. Им вверяют свою судьбу массы, понимая, что они не подведут и оправдают ожидания. Они охотно берут самое тяжелое бремя, не боятся взваливать на себя большую ответственность, потому что уверены в себе и в своих возможностях.

Общенациональный лидер азербайджанцев Гейдар Алиев был и остался в памяти соотечественников, многих и многих знавших его людей из сообщества неординарной личностью. Он всегда умел удивлять окружающих своими недюжинными талантами и способностями. Всегда создавал вокруг себя центр энергетического притяжения, завлекая людей в орбиту результативности.

Его жизнь и биография — это насыщенная хроника борьбы за идеалы, за достоинство современников, за высокое управление ради блага соотечественников. Став сильным государственником, Гейдар Алиев в самые трудные периоды жизни раскрывался уникальными гранями мастера и творца.

Два этих понятия подразумевают под собой разные качества и смыслы. Мастер в популярном значении — это человек, обладающий особыми способностями в работе и умеющий создавать благоприятную среду для себя и окружающих. А творец — это создатель нового, который способен из ничего изобрести совершенно уникальную и благоприятную конфигурацию ради гармоничного развития.

Феномен Гейдара Алиева заключался в том, что он сочетал в себе тонкие качества и мастера, и творца. Именно потому ему далось решение самых трудных и запутанных дилемм в государственном управлении и большой геополитике.

Человек, устремленный на новаторство и поступательность, на самых ответственных отрезках и участках блестяще умел мотивировать людей на активность и результат.

Говорят, все на свете имеет свою оборотную сторону. Иногда оборотная сторона с виду тривиальных процессов раскрывается неожиданными сюрпризами, отягощая обстановку. Фактор Гейдара Алиева в азербайджанских реалиях неизменно играл стабилизирующую роль, потому что прирожденный руководитель мастерски находил оперативные алгоритмы для урегулирования непростых вызовов и неожиданно возникавших форс-мажоров.

Не каждому политику удавалось в жизни дважды играть роль универсального антикризисного управленца. В первый раз в условиях социалистической системы он смог превратить Азербайджан из аграрной республики в индустриальную. Его титанические усилия положили начало рождению полноценного научно-технического кластера из национальных кадров.

Лучшие университеты и институты советской страны принимали азербайджанских юношей и девушек для подготовки. Впоследствии они оказались в руководящих звеньях всех подразделений возродившейся индустрии независимой молодой страны.

Во второй раз, после того, как Гейдар Алиев по требованию народа вторично возглавил Азербайджан, а это уже произошло после восстановления национальной независимости в 1993 году, республика, можно сказать, была в разобранном состоянии. Предстояло восстанавливать государственную систему и национальные институты с нуля, да еще и при растущей агрессивной политике Армении.

Деятельность лидера в постсоветских условиях обнажила масштабы личности Гейдара Алиева, который поставил перед соотечественниками задачу строительства демократического, светского и правового государства. Использованные им инновационные механизмы и модели переустройства отраслей стали неизбежностью. Общенациональный лидер действовал исключительно согласно собственной концепции, и ему удалось возродить родную республику, благодаря собственным видениям и прогнозам.

Он проявил невиданное мастерство в государственном и национальном строительстве. Закономерно, что благодарные соотечественники закрепили за общенациональным лидером статус основателя современного Азербайджанского государства. Здесь абсолютно нет тени пафоса и преувеличения.

Если вспомнить, что к середине 1993 года страна была в плену брожения и неразберихи, а спустя пять лет ее уже было не узнать, становится ясно, что Гейдар Алиев был прирожденным антикризисным менеджером, которому были по плечу масштабные приоритеты и задачи.

Все новое иной раз несет в себе множество рисков и неопределенностей. Зная об этом не с чужих слов, Гейдар Алиев всегда прослеживал ход процессов и строительство нового, полагаясь только на собственные расчеты, знания и чутье. Он, как никто другой, прекрасно понимал, что новые технологии и разработки могут стать не только благословением, но и проклятием.

Во избежание больших рисков общенациональный лидер успешно сочетал в себе качества модератора многосложных процессов и руководителя сложных программ. Он наставлял, что прогресс должен идти рука об руку с моральным и нравственным развитием при полноценном участии новых поколений.

Вспоминается популярное изречение классика, который скказал, что спокойные и уверенные в себе люди всегда оказываются обладателями громких мыслей и прогрессивных идей. Такое впечатление, что глубокая мысль срисована с портрета великого азербайджанца, который прославил свой народ и свою страну на весь свет.

Предпочитавший всегда находиться в гуще народа, Гейдар Алиев остался в памяти благодарных соотечественников настоящим философом оптимизма, который доказал, что мир большой политики — это пространство разума, созидания и высокой морали.