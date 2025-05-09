9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Дашалты Шушинского района.

В рамках поездки спецпредставитель президента АР в Шушинском районе Айдын Керимов и директор компании PMD Projects Нариман Топчибашев проинформировали главу государства и первую леди о проделанной работе.

Известно, что фундамент мечети села Дашалты был заложен в ноябре 2021 года. Мечеть построена в центре села в национальном архитектурном стиле. Двухминаретная мечеть по общей архитектурной композиции, планировке и художественно-декоративным особенностям возведена в соответствии с традициями карабахской архитектурной школы. При проектировании минаретов высотой 22,5 метра использовалась форма минаретов мечети Юхары Говхар Ага. В двухэтажной мечети одновременно смогут совершать богослужение более 150 человек.

Мечеть села Дашалты построена в соответствии с поручениями главы государства по восстановлению памятников материальной культуры, религиозных очагов и строительству новых на освобожденных от оккупации территориях.

Проект реконструкции села Дашалты сочетает в себе сельскую жизнь с приверженностью местному архитектурному наследию, экологической устойчивостью и современной туристической инфраструктурой. В селе, общая площадь которого составляет около 65 гектаров, будут построены 5-этажное здание отеля на 80 номеров, коттеджи, торговые и общественные объекты, а также информационный центр, выставочное здание, мастерская. Целью проекта является восстановление села с широкими возможностями для туризма.

Рекреационная зона в селе Дашалты спроектирована по принципу минимального вмешательства в природу и позволит любителям природы находиться в более тесном контакте с окружающей средой.