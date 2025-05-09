В Лерикском районе Азербайджана 62-летняя женщина получила травмы в результате падения с высоты. Инцидент произошёл в селе Сывакаран, передают СМИ.

Жительница Гахского района, 1963 г. р, Аббасова Эльмира Вагиф гызы приехала в Лерик в составе туристической группы. Во время прогулки к водопаду на территории села женщина поскользнулась и упала с высоты.

На место происшествия были оперативно направлены спасатели Южного регионального центра МЧС в составе из шести человек. Они преодолели пешком около 500 метров вглубь леса чтобы оказать пострадавшей первую медицинскую помощь. Затем спасатели с помощью специального оборудования эвакуировали пострадавшую.