Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулировать конфликт в Украине без прямых переговоров с Москвой невозможно.

В интервью изданию Breitbart он подчеркнул, что считать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным недопустимыми «нелепо».

По мнению Уиткоффа, диалог между Вашингтоном и Кремлем необходим, если США действительно стремятся к достижению соглашения.

«Если мы не будем с ним [Владимиром Путиным] разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения?» — задался он вопросом.