Агония Франции в противостоянии с восставшими Мартиники и Новой Каледонии

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Похоже, у Франции, привыкшей совать свой нос в чужие дела, серьезные проблемы. Настолько серьезные, что незадачливый глава так называемого «демократического» государства, Эманнуэль Макрон, решил прибегнуть к силе, чтобы справиться с внутренним кризисом и усмирить народное волнение. Иными словами, Макрон становится диктатором…

Неспокойно в заморских владениях Франции. Сначала беспорядки в Новой Каледонии, теперь уже – на Мартинике. Акции, осуждающие дороговизну жизни на острове в Карибском море, не прекращаются с лета, а в начале сентября протесты переросли в беспорядки. В столице Фор-де-Франс с прошлой среды действует комендантский час, там запретили любые демонстрации. Однако эта мера не возымела никакого эффекта. В минувшую же субботу на остров отправили подразделения CRS8 (так называется элита французской полиции, специализирующаяся на борьбе с насилием в городах).

Префектура острова сообщает о 44 сожженных автомобилях и 35 частных коммерческих помещениях. По словам префекта, «одиннадцать сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия». При этом акции протеста продолжаются и становятся все более ожесточенными.

Население острова недовольно ростом цен на продукты питания, протестующие выступают против экономической политики Парижа, требуя учитывать интересы местного населения, сообщает французская газета La Figaro.

Кроме строительства баррикад на улицах города Фор-де-Франс, местные жители блокируют работу супермаркетов и городского порта. Очевидно, что рост цен на продукты питания стал последней каплей в чаше терпения мартиниканцев, которые еще в прошлом веке начали движение за независимость. В 1973 году здесь была основана организация под названием «La Parole au Peuple» («Слово народу»), которая в 1978 году стала Движением за независимость Мартиники.

Однако Франция не желает предоставлять Мартинике независимость и намерено лишает ее население права на самоопределение. И хотя на острове были проведены так называемые референдумы, местные жители убеждены, что полный суверенитет народа они никак не обеспечили, потому что были необъективными, а влияние Франции не отражало истинную волю народа. Международные наблюдатели считают референдумы, проведенные Францией на Мартинике, недостаточными с точки зрения полной гарантии права на суверенитет. Более того, жители острова называют себя жертвами политических манипуляций.

Ну, а если рассматривать сложившуюся на Мартинике ситуацию с точки зрения международного права, то правительство Франции своими насильственными методами на острове нарушило статьи 1 и 2 Устава ООН. Согласно первой, необходимо «поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права». А согласно второй статье, «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира».

Статья 73 того же Устава гласит, что «члены Организации Объединенных Наций, которые несут или принимают на себя ответственность за управление территориями, народы которых не достигли еще полного самоуправления, признают тот принцип, что интересы населения этих территорий являются первостепенными, и, как священный долг, принимают обязательство максимально способствовать благополучию населения этих территорий в рамках системы международного мира и безопасности, установленной настоящим Уставом».

Чего не скажешь о Франции, которая чихать хотела на Устав ООН, а резолюцию 1514 (XV) ООН использовала в качестве туалетной бумаги, грубо нарушив ее положения. Видимо, она не собирается отказываться от своей колониальной политики и предоставлять Мартинике независимость или право на самоопределение.

Более того, Франция завладела Мартиникой незаконным путем: в 1946 году был проведен нелегальный референдум, в результате чего остров получил статус морского департамента Франции. Мартиника официально была признана частью французской территории в нарушение международного права и права коренного населения на самоопределение.

В 2003 году путем фальсификации результатов очередного референдума Франция усилила свою незаконную деятельность на территории Мартиники. Ну а в 2010 году все тем же способом, фальсифицировав результаты референдума, Франция ограничила права коренного населения острова, превратив их во второсортных людей.

Сегодня экономическая несправедливость на острове налицо: экономические права жителей Мартиники нарушены. Французское правительство вынуждает Мартинику поддерживать торговлю только с материковой Францией и запрещает поддерживать отношения с другими территориями. Все крупные торговые сети на Мартинике принадлежат этническим французам, именно они получают большой доход от этой политики, в то время как местное население бедствует и находится в зависимом положении. Большую часть субсидий, выделяемых французским правительством Мартинике перехватывают французы, специально переселенные на остров. На острове царит страшная дискриминация. Коренное население лишено прав. Все требования народа о справедливости и равенстве подавляются репрессивными мерами.

Мартиниканцы вдохновились борьбой каледонцев со схожей трагической судьбой: фальсифицированные Францией референдумы, протесты, насилие. Французы аннексировали Новую Каледонию ещё в 1853 году. С тех пор на остров стали приезжать европейцы, полинезийцы и представители других народов. В результате коренные жители острова, этнические канаки, стали меньшинством. В течение десятилетий французского колониального правления в XIX и начале XX веков коренные канаки были маргинализированы. Их исключили из экономики острова и ограничили резервациями, подобно коренным американцам в Западном полушарии.

В 1970-х годах среди коренного канакского населения начало набирать популярность движение за независимость и суверенитет. Население было разочаровано своим низким социально-экономическим положением по сравнению с европейскими поселенцами острова. В результате движение стало применять всё более радикальные методы борьбы.

Макрон как-то сказал, что Новая Каледония играет жизненно важную роль в геополитической стратегии Франции. Новая Каледония богата достаточно редкими природными ресурсами. Здесь сосредоточено от 10% до 25% всех мировых запасов никеля — металла, который приобретает все большее значение в качестве основного компонента аккумуляторов и электромобилей. Новая Каледония делает Францию четвертым по величине производителем никеля во всем мире, уступая лишь России, Филиппинам и Индонезии.

После спорного референдума 2021 года Франция оставила возможность ещё одного референдума о независимости через 20-40 лет. Но все партии, выступающие за независимость, категорически против этого. Сейчас они пытаются оспорить результаты референдума в Международном суде в Гааге.

Судя по всему, Макрон не совсем осознает последствия своих отчаянных, радикальных действий не только внутри страны, но и на заморских территориях, которые, как уже выразились некоторые политики, неизбежно заведут Францию в тупик, как бы глобалисты не поддерживали своего ставленника. Политика Макрона давно уже подвергается резкой критике, глава государства не только ослабил свой лагерь, но и поставил под угрозу будущее всей Франции.

До каких пор международные сообщества, радеющие за права и свободы человека, будут закрывать глаза на грубые нарушения Францией основополагающих норм международного права, принципов, обладающих высшей политической, моральной и юридической силой?

Или эти принципы давно уже потеряли свою силу и вспоминают о них лишь тогда, когда нужно пригрозить пальчиком, тому, кто осмелился вести свою независимую политику и в одиночку добиваться исторической справедливости?

Рамелла Ибрагимхалилова