«Восточный дракон» наступает на Африку: трястись или радоваться?

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Пекин настолько широко развернулся на «черном континенте», что сделал затруднительным продолжение его неоколонизации и охвата «цветными» революциями. А это означает, что курс, взятый Поднебесной вкупе с Россией и не без серьезной поддержки Азербайджана, направлен на вытеснение с континента его основных «кровопивцев» – США и Франции. Но без ответа такое поведение «тройки», наиболее активной в Африке, не останется.

Информация о том, что Китай выделяет государствам Африки в предстоящие три года почти 51 млрд долларов на развитие, шокировала Запад, мгновенно отреагировавший на «экспансию» Пекина и его «заманивание в долговую ловушку» едва ли не всего континента. Так ли это на самом деле, чем руководствуется Китай, и почему Запад бьет в набат – мы еще попытаемся разобраться. Равно как и с тем, сталкиваются ли его интересы в Африке с интересами России, и какую роль играет Азербайджан в процессе деколонизации «черного континента». Здесь же о том, что из предоставляемых африканцам средств около $30 млрд являются кредитными, $11,2 млрд – это «помощь в различных формах», и чуть меньше $9,8 млрд – инвестиции со стороны китайских компаний.

Надо сказать, что к сотрудничеству с Африкой Китай подходил осторожно и поэтапно, не тратя единовременно мега-сумм, прощупывая почву для инвестирования в развитие континента, на котором хозяйничал Запад, в том числе, в колониальном формате – будь то де-юре или де-факто. И вот настал тот самый «час икс», когда Пекин, шаг за шагом, стал плотнее сотрудничать с Африкой в экономической, политической и военной сферах: пожалуй, на данном этапе – менее всего в последней (во всяком случае – на видимом уровне).

Тем не менее, Китай – вне зависимости от того, сколько средств он вкладывал в Африку прежде, – активно помогал ей облегчить погашение долгов по двусторонним и многосторонним каналам, что, по данным агентства Синьхуа, подтвердила на днях официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

При этом она подчеркнула, что Пекин не вмешивается во внутренние дела Африки, однако пристально следит за потребностями ее развития и фокусируется на укреплении независимого развития государств континента, «не играя в геополитические игры», но выступая против использования Африки в корыстных целях.

На день сегодняшний, информировала дипломат, Китай помог Африке построить и модернизировать почти 100 тыс. км автодорог, более 10 тыс. км железных дорог, около 1 000 мостов и почти 100 портов. Только за последние три года китайские предприятия создали в Африке более 1,1 млн рабочих мест. Кроме того, КНР реализует в странах Африки 30 инфраструктурных проектов, и столько же – в сфере низкоуглеродной энергетики – речь, в частности, о помощи африканским странам в развитии атомной энергетики для решения проблемы дефицита электроэнергии.

А теперь добавим к этому 51 млрд долларов, документально зафиксированных. Перечень сфер, которые китайская сторона обязалась развивать в Африке – велик, поэтому приводить целиком мы его не станем. Коротко выделим ключевые.

Китай создает 25 центров по изучению Африки, взялся за обучение политиков с «черного континента». Он введет беспошлинный режим на всю продукцию (33 наименования), импортируемую из наименее развитых африканских стран, расширит доступ их товаров на свой рынок; реализует десять проектов африканских промышленных парков; поможет малому и среднему бизнесу; построит китайско-африканский центр сотрудничества в области цифровых технологий с продвижением 20 проектов соответствующей инфраструктуры в Африке; реализует 30 инфраструктурных, включая мультимодальную водно-железнодорожную транспортную сеть, которая соединит регионы Китая и континента.

Поддержит продвижение национальных валют (уход от доллара во взаиморасчетах); создаст совместные китайско-африканские медцентры и больницы (крайне актуально для Африки, особенно – для сельской местности – она будет охвачена); инвестирует в производство вакцин; предоставит продовольственную помощь; создаст региональные центры цифрового образования; поможет Африке адаптироваться к изменениям климата (30 проектов в области «чистой энергии»); создаст специальный фонд по развитию «зеленой промышленности»; привлечет африканцев к исследованиям на Луне и Марсе.

Не забыта и глобальная безопасность – Африка получит военный грант, китайцы обучат африканских офицеров. Тут стоит заметить, что в 2017 году Китай открыл в Джибути свою первую военно-морскую базу для авианосцев и атомных подводных лодок, причем, почти по соседству с крупнейшей американской базой Кэмп-Лемонье в Африке. Так что теперь, с выделением африканцам крупной суммы, американцы забеспокоились еще больше – уж не нацелился ли Китай на открытие новой военной базы в Западной Африке («подозрительные» $11,2 млрд для помощи «в различных формах»).

Что касается торговли. По уровню товарооборота с Африкой Китай (2 место) еще не догнал Евросоюз, однако значительно перегнал Россию: в настоящее время его товарооборот со странами Африки составляет порядка $300 млрд, и лидерами внешнеторговых операций являются Ангола, ЮАР, Нигерия, Конго и Египет.

Однако за последние полтора десятка лет торговля между странами возросла почти в 20 раз, что «совпало» с реализацией китайской инициативы «Один пояс, один путь». В проект включены 44 африканских государства. Так что с его развитием есть все основания полагать, что Китай станет лидером во внешней торговле Африки, поощряемой Пекином не только на уровне импортируемого им сырья, но и готовой продукции. То есть на континенте создаются новые рабочие места, способствующие сокращению бедности и развитию местного производства. И при этом Китай, в отличие от Запада, не давит на Африку политически, что выгодно выделяет его из других претендентов влияния на континенте.

С другой стороны, политика, разумеется, в китайской активности в Африке – присутствует, поскольку она своими действиями расширяет возможности Глобального юга в противовес распространению интересов США и Евросоюза, то есть ослабляет влияние этих двух центров силы. И – что создает благодатную почву для Китая: все африканские страны – 54 независимых, 5 самопровозглашенных (занимают в сумме 22% полной площади суши планеты) – признают принцип «Единого Китая». Исключение – крохотное королевство Эсватини, признающее независимость Тайваня, и не имеющее дипломатических отношений с Пекином.

Россия, как известно, давно «работает» с Африкой – именно с ней Запад и связывает начало процесса полной деколонизации (прекращения неоколонизации части африканских государств) – считается, что Москва оказывает им громадную военную помощь. То есть можно считать, что Россия и Китай разделили сферы своего присутствия на «черном континенте», дополняют на нем друг друга, но, думается, Китай в скором времени станет более энергичным в военно-политической сфере африканских государств.

К этому стоит добавить активное участие в антиколониальном движении Азербайджана, ставшего уже (причем, в короткий срок) его локомотивом. А, по сути, значительным игроком в формировании дееспособного Глобального юга вместе с Китаем и Россией, но при этом все три стороны занимают в этом процессе собственную нишу. Подчеркнем также, что на африканском континенте мы пока не видим крыловского сюжета «лебедь, рак, щука» (в лице Китая, России, Азербайджана).

Вопли Запада, терпящего одну неудачу за другой в Африке – дескать, Китай «обкрадывает» континент, загоняет его в долговую «ловушку» – уже не работают: африканцы увидели, причем, в довольно короткий срок, результаты сотрудничества с Пекином, помогшим им в социально-экономическом развитии, в то время как Запад веками действительно грабил Африку.

И пробуждение континента – пусть еще не тотальное – началось, и вряд ли оно остановится. США и Запад в целом вряд ли простят Китаю, России и Азербайджану то, что они «творят» в Африке. «Наезды» – в частности, на Азербайджан, в последнее время значительно усилились, и дело тут не только в том, что победой в Карабахской войне, отстаиванием своего суверенитета (какой «плохой пример» для других стран!) он спутал геополитические интриги Запада в Евразии. Но и в том, что он активничает в движении против неоколонизации в Африке.

Теперь при поддержке Китая, России, Азербайджана, других стран, включенных в движение против неоколониализма, устраивать «цветные перевороты» на континенте Западу станет затруднительно. Особо жестко «пролетели» в этом плане США и Франция – «королева колоний», которые остервенело конкурировали между собой в Африке до 2010 года. Но стремительный рост Китая, его финансовых, политических, технологических возможностей и переход к серьезной активности на «черном континенте» вкупе с Россией, заставили Париж и Вашингтон действовать сообща привычными для них методами: свержением неугодных им африканских режимов, поддержкой внутреннего терроризма на континенте, который и сейчас дает о себе знать.

Если проследить историю с фиаско Франции в государствах Африки, то становится понятно – предпосылки к нему были заложены с претворением в жизнь китайского проекта «Один пояс, один путь» – соответственно, Западу ненавистного. Последний стал менять свою стратегию на континенте, но так называемая «арабская весна» стала отцветать. Однако в американской повестке она остается актуальной, тем более, что простить отказ значительной части африканских государств осудить Россию на почве украинского конфликта Вашингтон просто «не в силах» – разве что вступить в «смертельную схватку» с «Восточным Драконом», Россией, другими участниками антинеоколониального движения, в то время как США готовятся к схватке за Тайвань с Китаем, разгрому России и подчинению огромного количества государств, вставших на «дурную дорожку» – то есть сопротивляющихся диктату Вашингтона.

Объять необъятное – получится ли? По точному выражению Бонапарта Наполеона (а он по собственному горькому опыту знал, о чем говорил), «Великое доказательство безумства – несоразмерность замыслов и средств». И именно такой несоразмерностью страдает сейчас Запад во главе с США.

Китай же пока этим не грешит. Не будем тщиться представлять его полнейшим альтруистом – он, естественно, заботится и о собственных интересах. Однако размах его сотрудничества (далеко не максимальный) с государствами Африки с целью их развития (повторимся – не без собственного профита) – входит в интересы Глобального юга, огромной частью которого является Поднебесная. Это и отличает ее от Запада, преследующего противоположные цели.

Для успеха в Африке у Китая есть все предпосылки: опыт, деньги, технологии, умение найти модели поступательного развития для каждой конкретной страны, не стирая ни ее национальной и этнической идентичности, ни суверенных интересов. Все это вкупе служит гармоничному развитию, в данном случае, Африки, обладающей большими недоограбленными ресурсами и колоссальным человеческим потенциалом.

Ирина Джорбенадзе