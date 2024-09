Глава МАГАТЭ: С нетерпением ждем COP29 в Баку (фото)

Тесное сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Азербайджаном продолжается.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.

«Исходя из принятого на COP28 решения об ускорении развития атомной энергетики, мы теперь с нетерпением ждем COP29 в Баку. Как я сказал сегодня на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Азербайджане: мир без выбросов остро нуждается в атомной энергии. Работая над устойчивым энергетическим будущим, наше тесное сотрудничество с Азербайджаном продолжается», – отметил Р. Гросси

Building on #COP28’s decision to accelerate nuclear, we now look ahead to #COP29 in Baku.

As I said at Azerbaijan’s #IAEAGC event today: a #NetZero world needs nuclear—urgently.

Strong collaboration with 🇦🇿 continues as we work toward a sustainable energy future. pic.twitter.com/sFYn41wrIP

