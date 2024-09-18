Госдеп пробил новое дно: оружие Армении «ради мира» и зеленый свет Еревану на реэкспорт товаров в Россию

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В дипломатии можно допустить множество огрехов. Но далеко не на последнем месте по тяжести последствий – дипломатическая неадекватность. Можно сколько угодно цитировать известное выражение, авторство которого приписывают Талейрану: «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли», — но всё же у уважающей себя страны официальные заявления и действия, по крайней мере гласные и открытые, не могут расходиться на 180 градусов. Можно понять, когда нечто подобное происходит, предположим, с государствами, которые только недавно получили независимость, пережили революции, и там ещё механизмы государственного управления толком не состоялись. Но как быть, когда подобные ляпы допускает Госдепартамент США?

Недавно на традиционном брифинге для прессы азербайджанские журналисты попросили официального представителя Госдепартамента прокомментировать, как увеличение военной помощи Еревану со стороны США и Евросоюза повлияет на мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Также был задан вопрос, могут ли растущие торговые и военные отношения между Арменией и Россией (то есть, в переводе с дипломатического, обход санкций через Армению) представлять угрозу стабильности в более широком регионе.

А вот ответ официального представителя Госдепа ну никак не получится назвать адекватным. Американский дипломат сначала заученно повторил, что Соединённые Штаты поддерживают усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения, которое, по мнению США, обеспечит безопасность и процветание в регионе. Отметил, что стороны достигли значительного прогресса, и заверил, что США привержены поддержке этого процесса всеми возможными способами. И как это понимать?

Если кто забыл: Армения более четверти века держала под оккупацией 20% азербайджанской территории. Отказывалась добровольно выводить войска. Освободить свои земли Азербайджану удалось только в результате новой войны в 2020-м году (причём провоцировала эту войну Армения, чей министр обороны прямо обещал «новую войну за новые территории»). Затем строила планы реванша и получила антитеррористические рейды сентября 2023 г. Притязания на азербайджанский Карабах в Армении по-прежнему вписаны в конституцию, и менять свой основной закон в Ереване отказываются. Вот с этой страной США проводят военные учения и поставляют ей оружие. Более того, сам факт военной помощи и поставок оружия представитель Госдепартамента опровергать не стал. И что же – по мнению Вашингтона, такая накачка оружием Армении будет способствовать «миру и стабильности в регионе»? Она ну никак не ускорит «достижение прочного и достойного мирного соглашения»? Это что – клиническая наивность или фарисейство? В Госдепартаменте реально не понимают, кому поставляют оружие? Или полагают, что этого не понимают все остальные, и прежде всего в Азербайджане?

Следующий госдеповский «перл» касался уже обхода санкций. Оказывается, США уважают суверенное право Армении выбирать партнёров. А помощь США, пояснили в Госдепартаменте, направлена на содействие демократическому и экономическому развитию Армении, интеграции в региональную экономику, диверсификации торговли и т.д. О санкциях и их обходе не было сказано ни слова. О «вторичных санкциях», прецеденты которых уже есть, в Госдепартаменте тоже предпочли не говорить. Здесь, конечно, опять хочется в который уже раз вспомнить Талейрана: «Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного». В самом деле, для чего США вводили санкции — просто для галочки? Или для того, чтобы их соблюдать? Если санкции надо соблюдать, то должна быть и ответственность за их обход.

Но как тогда объяснить беззубую позицию департамента по поводу обхода санкций через Армению? Это такая могущественная страна, что США боятся её обидеть? Или администрация Байдена накануне выборов озабочена только тем, чтобы не потерять армянские голоса, и готова принести ради этого в жертву коренные интересы США, причём не только в Азербайджане, но и на украинском направлении?

На таком фоне американским дипломатам даже не хочется напоминать о такой вещи, как престиж собственной страны. У Госдепартамента явно другие приоритеты.

Нурани