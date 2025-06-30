В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН прошло 12-е заседание государств-участников Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Об этом говорится в сообщении Минтруда и социальной защиты населения.

В рамках заседания были проведены выборы на 7 вакантных мест в членство Комитета ООН по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей на 2026-2029 годы, которые станут вакантными после 31 декабря 2025 года.

Советник председателя правления Национальной обсерватории Азад Таги-заде получил голоса 55 из 57 стран и остался членом комитета на 2026-2029 годы.