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Главное Мир

Премьер Франции назвал ситуацию с бюджетом крайне тяжелой

Премьер Франции назвал ситуацию с бюджетом крайне тяжелой

Премьер-министр Франции Мишель Барнье считает ситуацию с бюджетом в стране крайне тяжелой.

Об этом он заявил Agence France-Presse, коснувшись перспектив повышения налогов.

«Я увидел, что ситуация с бюджетом в стране очень серьезная», – отметил Барнье, призвав политические партии к ответственным решениям.

Вместе с тем глава правительства констатировал, что «налоговое бремя во Франции является одним из самых тяжелых в мире». Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее сформировать кабинет, чтобы «ответить на вызовы, которые стоят перед страной, и ожидания французов».

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