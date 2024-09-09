МИД: Армения игнорирует проблемы, на которые указывает Азербайджан

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Последние комментарии Азербайджана к проекту соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Азербайджаном и Арменией были предоставлены в июне, в то время как Армения направила свои комментарии только в конце августа, примерно через 70 дней.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопросы местных СМИ.

По его словам, армянская сторона, вместо того чтобы адекватно отреагировать на предоставленные Азербайджаном комментарии, попыталась игнорировать проблемы, исключив необходимые положения из проекта.

«На данный момент большинство положений проекта, то есть около 80%, согласованы, однако некоторые положения пока не согласованы. Но это не означает, что соглашение должно быть подписано, как предлагает Армения, путем исключения несогласованных положений из проекта. Это неприемлемо», – заявил Гаджизаде.

Он напомнил, что Армения, продолжающая территориальные претензии к Азербайджану и пытающаяся возродить работу Минской группы, являющейся наследием прошлого конфликта, вызывает множество вопросов относительно своих истинных намерений, уменьшая объем текста «мирного соглашения» и призывая подписать его в любом виде.

«Для подписания проекта соглашения Армения прежде всего должна внести соответствующие изменения в свою Конституцию, которая ссылается на территориальные претензии к нашей стране», – отмечает представитель МИД.

Он отметил, что, хотя Армения осведомлена о существовании письменных обязательств по вопросу открытия коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, она не исполняла их в течение последних почти четырех лет.

«Что касается идей о привлечении иностранной частной компании к процессу на территориях обеих стран, то следует отметить, что Азербайджан никогда не обсуждал привлечение третьей стороны к процессу на своей территории», – добавил Гаджизаде.