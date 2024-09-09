В Азербайджане с каждым годом все меньше детей идут в первый класс

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С каждым годом в Азербайджане все меньше детей идут в первый класс. Как сообщили Minval.az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, в этом 2024-2025 учебном году в первый класс пойдут 130 763 ребенка. В то же время в группы дошкольной подготовки зачислены 84 367 детей.

Однако приведем для сравнения данные прошлых лет. Оказалось, что в 2023-2024 учебном году статус первоклассника обрели 137 862 ребенка. В то время как в «подкласс» были приняты 87 569 детей в возрасте пяти лет. А в 2022-2023 году родители отдали в первый класс 151 560 детей. Тогда, к началу сентября, в группах дошкольной подготовки уже числились 90 666 детей.

Казалось бы, данные трех лет мало о чем не говорят, но это не так. К началу 2021-2022 учебного года в школу пошли 156 107 и 100 529 детей, соответственно. И если прогнозировать, исходя из данных Государственного комитета по статистике за последние годы, то через пять лет в первый класс отправятся около 123 тыс. детей. А поскольку развитие образования является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана, то оно является обязательным для всех детей страны.

Но наблюдаемое сокращение первоклассников и, соответственно, школьников связано с уменьшением рождаемости, отмечает председатель Общественного совета при Министерстве науки и образования Хикмет Ализаде.

По его словам, сокращение числа школьников в последствии может привести к снижению числа педагогов. Но надо принять во внимание, что прием на работу учителей осуществляется в зависимости от количества учащихся детей. По мере сокращения числа школьников уменьшится и штат преподавателей. Но пока никто не может однозначно утверждать это. Возможно, что все может быть и иначе, добавил собеседник.

Между тем грядущее сокращение педагогов и выделяемого бюджета на образование прогнозирует также независимый эксперт в области образования Кямран Асадов. По его словам, в будущем может отпасть необходимость в содержании такого объема школ, в связи с чем не исключено объединение некоторых учебных заведений. Особо остро дела будут обстоять в сельской местности, где придется и вовсе закрыть некоторые школы. Параллельно может возникнуть проблема безработицы среди педагогов.

«Эта тенденция требует обязательных корректив и инноваций в системе образования. Важно расширить использование школами цифровых технологий, внедрить индивидуальные методы обучения и новые подходы к повышению качества образования. Такие меры, как использование международного опыта, продвижение образовательных инноваций и перераспределение ресурсов, также могут способствовать решению этой проблемы», -заключил Асадов.

Зарина Оруджалиева