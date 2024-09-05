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Фидан винит Нетаньяху в геноциде в Газе

Фидан винит Нетаньяху в геноциде в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несет основную ответственность за геноцид в отношении мирного населения сектора Газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Северной Македонии Тимко Мукунски в Скопье.

«Главным виновником геноцида (в секторе Газа) является сам (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху. Он продолжает сеять смерть и террор ради сохранения власти», – сказал, в частности, глава турецкой дипломатии.

По его словам, которые приводит «Анадолу», израильский премьер саботирует все попытки, направленные на прекращение огня.

Министр констатировал, что эскалация распространилась и на Западный берег реки Иордан, ситуация на котором усугубляется провокациями в отношении мечети «Аль-Акса».

Фидан отметил, что в самом Израиле ширятся протесты против политики Нетаньяху и его правительства.

«Международное сообщество должно остановить Нетаньяху. Молчание на фоне совершаемой резни равносильно соучастии в этом преступлении», – подчеркнул дипломат.

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