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Рок-группа Oasis может воссоединиться

Рок-группа Oasis может воссоединиться

Британская рок-группа Oasis, распавшаяся в 2009 году, может воссоединиться и дать концерт на лондонском стадионе Уэмбли и в Манчестере летом 2025 года, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Oasis также может выступить в качестве хедлайнера музыкального фестиваля в Гластонбери. The Times также отмечает, что после публикации сообщения о возможном воссоединении Oasis вокалист Лиам Галлахер написал в соцсети X: «Увидимся».

Причиной распада группы стала ссора братьев во время концерта в Париже. С тех пор они обменивались враждебными заявлениями. «Грустный маленький карлик», — говорил Лиам о Ноэле. «Мне нравилась моя мама, пока она не родила Лиама», — шутил в ответ его брат. Однако ситуация изменилась на прошлой неделе, отмечает издание.

22 августа они выпустили видео по случаю 30-летия дебютного альбома Definitely Maybe. «Когда я пел, песня звучала хорошо. Когда он ее пел, она звучала великолепно», — сказал Ноэль о Лиаме. Тот в свою очередь завершает свой тур из 12 концертов, на которых исполнял Definitely Maybe.

После распада братья Галлахер добились успеха с сольными проектами, однако именно песни Oasis, «всегда вызывали самую бурную реакцию», заключило The Times.

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