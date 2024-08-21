Кого напугал визит Путина в Азербайджан?

154 Просмотров

Визит в Азербайджан президента России Владимира Путина ещё долго будет в фокусе внимания экспертов. О каких-то «прорывных» договорённостях не объявлено, но сам по себе визит в Баку не только президента РФ, но и практически всего кабинета министров, а также «протокольные детали», начиная от неформального ужина в резиденции Ильхама Алиева и заканчивая посещением White City, демонстрируют, что у Азербайджана и России тёплые и дружеские отношения, основанные на личной дружбе двух президентов. Без сомнения, это удалось показать. Азербайджан – одна из немногих стран постсоветского пространства, которым удалось выстроить нормальные отношения с Россией, не уступая при этом государственный суверенитет и не превращаясь в сателлита.

И, наконец, самое главное. За последние годы благодаря ювелирной дипломатии Ильхама Алиева влияние и политический вес Азербайджана возросли настолько, что сегодня без нашей страны и без учёта наших интересов на Южном Кавказе не может быть решён ни один вопрос. Азербайджан – ключевой партнёр и для Евросоюза, и для США, и для России, и для стран Центральной Азии, и для Китая. Азербайджан – не та страна, интересы которой можно игнорировать.

От внимания экспертов не ускользнула и повестка дня переговоров Путина и Алиева – сначала в узком составе, затем в широком. Нашлось место и для постконфликтного урегулирования, и для транспортного коридора «Север – Юг», и для гуманитарных проектов, и для экологии, и для многого другого.

Возможно, следовало ожидать, что визит президента России в Азербайджан будет самым внимательным образом отслеживаться в Армении, где внезапно поняли: на политической карте Южного Кавказа Москва видит не только их.

А в ситуации, когда Владимир Путин напоминает об исторической вовлечённости России в регион и выражает готовность способствовать урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией, в Ереване это воспринимают как сигнал тревоги. «Субъектность» Армении практически на нуле. Избрав для себя роль «форпоста» и инструмента чужой политики, Армения внезапно оказалась в статусе разменной монеты. Этого, безусловно, следовало ожидать, но в Ереване, как всегда, забыли подумать о реальности.

И вот уже ТГ-канал «Армянская Вендетта» даже и не думает скрывать паники: «В очередной раз приходится с ужасом осознавать, насколько же Алиев переигрывает Пашиняна в плане дипломатии». В Ереване уверены:

Анализируя ситуацию в «армяно-азербайджанском вопросе», эксперты канала с горечью отмечают: «Пашинян добился уникального достижения. Он не просто сделал так, что с Арменией перестали считаться, он сделал так, что Армения вообще не присутствует на подобных переговорах. Да, да, всё обсуждается без Армении, ведь на западные платформы Алиев не едет, а обсуждения на российской платформе проходят просто без присутствия Пашиняна. Соответственно, любые договорённости, которые будут достигнуты между Путиным и Алиевым, пойдут в плюс Баку и в минус официальному Еревану за его откровенно неконструктивную позицию».

Ещё одно ереванское издание Yerevan Today, перепечатывает комментарий ТГ-канала «Товарищ генерал»: по его мнению, «абсолютно всё, о чём вчера (19 августа — Ред.) шла речь в Баку, могло происходить в Ереване. От транспортировки российского газа до условий делимитации госграницы, от прокладки коридора «Север – Юг» до совместного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной – всё это могло быть в активе у Армении, а не у Азербайджана». Интересно, конечно, спросить, как при отсутствии должной инфраструктуры через Армению должны были прокладывать коридор «Север – Юг» и вообще транспортировать российский газ. Тем более непонятно, как бы выглядело празднование 80-летия Победы в Ереване, где установлен памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде. Но в том, что позиции в России Армения стремительно теряет, сомнений нет. Однако при этом реальная зависимость Еревана от Москвы никуда не исчезает.

И вряд ли случайно, что визит Путина в Баку совпал с целой серией «завуалированных предупреждений», направленных к Еревану. В российской столице не только напомнили, что все обязательства перед Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ в силе, но и объявили, что примерно половина армянского бренди на российских рынках – контрафакт. Последуют ли какие-то экспортные «рогатки» для продукции армянских виноделов – пока можно только гадать, но в том, что Москва даёт понять: если в Ереване не одумаются и не прекратят «обнимашки» с Западом, Москва перейдёт от «пряника» к «кнуту», прежде всего экономическому. Противостоять российскому давлению будет очень трудно, а западные друзья вряд ли придут на помощь. А если и придут, то вряд ли возьмут на себя содержание армянской инфраструктуры и прибавку к бюджету в $1000000 только за счёт внутренних цен на нефть и газ.

Так что по итогам визита в Баку Владимира Путина у ереванских экспертов действительно было от чего перепугаться.

Нурани, обозреватель