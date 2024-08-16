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ОДКБ прокомментировала ситуацию в Курской области

ОДКБ прокомментировала ситуацию в Курской области

Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации в Курской области, сообщили порталу News.ru в пресс-службе военного блока. В организации заверили, что готовы реализовать все необходимые процедуры в случае обращения России с просьбой о военной помощи.

«Переход военного конфликта в зону ответственности ОДКБ — это новый этап эскалации. Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать в соответствии с уставом организации. Секретариат и соответствующие государственные структуры Российской Федерации обмениваются информацией в рабочем порядке. В случае необходимости секретариат ОДКБ в установленные сроки реализует все предусмотренные в таком случае процедуры», — заявили в пресс-службе ОДКБ.

В организации также напомнили, что вопрос о предоставлении военной помощи может возникнуть только в случае официального обращения государства-члена. На данный момент такого обращения со стороны России в связи с ситуацией в Курской области не поступало.

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