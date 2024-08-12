Курская операция: неделя расширения зоны контроля – анализ Александра Коваленко

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Как и ожидалось, расширение неконтролируемой российскими войсками зоны замедлилось, поскольку в Курскую область стало прибывать подкрепление, а также на пути подразделений c противоположной стороны всё чаще стали попадаться населённые пункты, требующие, помимо рейдового контроля, ещё и зачистки от российских силовиков. Тем не менее российские военкоры продолжают традиционно жаловаться на то, что официальные российские СМИ лгут, полностью искажая реальную ситуацию в Курской зоне боевых действий.

На пятый день Курской операции с заявлением выступил Легион «Свобода России» (ЛСР), отмечающий, что на 800 квадратных километрах территории Курской области будут соблюдаться все права местных жителей, и повторения “Бучи”, массовой резни гражданского населения российскими солдатами, устроенной в Киевской области, не будет.

В этом заявлении важно даже не то, что курчан предупреждают о том, что никто не будет подвергать их жизни опасности, а сама цифра – 800 квадратных километров. На сегодняшний день эту цифру никак верифицировать не получится, но прозвучала она впервые и с учётом последних сообщений о боях от границы с Украиной вглубь Курской области на 25-35 км и расширения фронта, вполне возможно, что она соответствует действительности. Российские военкоры отчасти подтверждают эту цифру, озвучивая площадь неконтролируемой зоны в более чем 700 км².

В свою очередь, на прошлой неделе, в ходе встречи с силовиками, Александр Лукашенко также озвучил глубину прорыва в Курской области – 30-35 км. Косвенно о серьёзном расширении зоны контроля в Курске говорит и тот факт, что российские власти отчитались об эвакуации из зоны БД в Курской области более 76 тысяч гражданских лиц, что в целом соответствует озвученным выше цифрам о контроле территорий с населёнными пунктами в пределах 800 км².

Во второй половине дня 10 августа стало известно о том, что в селе Тёткино пропала связь. Приграничное село Тёткино уже не первый раз оказывается в эпицентре событий, а не так давно бравый «Ахмат» через это село зашёл в пустующую Рыжевку Сумской области. Зашёл, снял Тик-Ток с флагом РФ и молча вышел. Но Тёткино интересно ещё и тем, что через это село проходит дорога Тёткино-Глушково, которая ведёт на Рыльск. Ранее в направлении Рыльска отмечалось движение рейдовых подразделений в районе Коренево, а также фиксировалась активность в районе села Городище.

Накануне российские источники сообщили о потере контроля над селом Мартыновка, северо-восточнее от Суджи, по трассе Р-200. За Мартыновкой по трассе Р-200 встречается только одно село-препятствие, размещённое впритык к дороге – Большое Солдатское. В остальном же, Р-200 ведёт прямым ходом к Е-38.

Если мыслить в масштабах общевойсковой наступательной операции и принимать во внимание всю ту информацию, которая публикуется в открытых источниках, как заслуживающую доверия, глядя на карту всех очагов и продвижений, возникает впечатление, что в Курской области может быть сформирована “трапеция” с вершинами Суджа-Курчатов-Городище-Тёткино.

Так же в среде российских военкоров заговорили о форсировании речки Псёл, с последующим установлением контроля над селом Плехово. Но для формирования такой “трапеции” необходим серьёзный потенциал сил и средств, ведь как-никак, а речь идёт об участке площадью 4 000 квадратных километров. С другой стороны, если противник не организует достаточно эффективное сопротивление, то решить задачу с “трапецией” можно и гораздо меньшими силами. А вот с противодействием операции в Курской области у российского командования на пятый день всё по-прежнему – не очень.

Действия российских войск

Согласно имеющейся информации, командование россиян тянет сейчас в Курскую область подразделения практически со всех направлений. Ближайшее направление – Харьковское, оттуда тянут подразделения 138-й ОМСБр, а также 79-го и 272-го МСП. Далее – Купянское направление, зона ответственности ГВ «Запад» – как минимум два батальона. С самого активного и очень сложного Покровского направления забирают 810-ю ОБр МП, ранее почти год пытавшуюся вернуть контроль над Крынками – плацдармом СОУ на левом берегу Херсонской области.

Но все эти действия настолько нерасторопные, что, по всей видимости, когда это всё подкрепление в полном составе прибудет в Курскую область, то вполне может быть сформирована полноценная оборона неконтролируемых участков. Если, конечно, прибудут. В Курской области продолжился процесс дистанционного поражения российских колон, а также мест размещения личного состава.

Продолжается пополнение обменного фонда – пленных. Ни одна из сторон официально не озвучивает, какое количество пленных российских солдат в Курской области, но по озвучиваемым цифрам неофициальных источников – от 300 до 1 000. Напомню, что ГВ «Курск» количественно была немногим более 10 тыс. л/с, и если данные о тысячах пленных подтвердятся, то только этой категорией русские за неделю потеряли в Курской области десятую часть своей группировки.

Отдельная категория – это применение противником тактической авиации в Курской области. Проблему с безопасностью для авиации в небе над Курщиной командование россиян так и не решило, более того, в течение прошедших 7 суток был потерян минимум один вертолёт Ми-8, Ми-28, а также два Ка-52 и фронтовой бомбардировщик Су-34, в основном выполняющий функционал носителя КАБ.

Очевидно, что Россия теряет контроль над воздушным пространством над Курской областью, что ещё больше осложнит ей сухопутные операции по возвращению контроля над районами в условной серой зоне.

По сути, потеряв время в первые сутки начала наступления в Курской области, что говорит о полной оперативной неготовности российского командования к подобным операциям, была потеряна не только инициатива, но и возможность своевременного купирования операции. Отсутствие для них существенных, положительных результатов на 7-й день Курской операции не только подтверждает данную мысль, но и указывает на оперативно-тактическое ухудшение положение россиян и в дальнейшем, хотя и не такими стремительными темпами, как в первые 72 часа.

Но это только в том случае, если на каком-то из участков границы не возникнет ещё одно направление прорыва, к которому в Москве опять не будут готовы.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az