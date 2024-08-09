Комитет Рады по вопросам здоровья нации поддержал узаконивание однополых браков

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Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о «гражданских партнерствах», который предлагает узаконить однополые союзы. Об этом сообщил один из авторов инициативы депутат украинского парламента Дмитрий Гурин.

«Комитет здоровья нации Рады сегодня рекомендовал законопроект о гражданских партнерствах для принятия в первом чтении. <…> Высказался целый парламентский комитет здоровья нации – нормально, ребята, делайте», – написал Гурин в X (ранее Twitter).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «нейтральный» новый институт регистрируемых партнерств позволит урегулировать связь государства с такими партнерами как частью общества и закрепить их права и обязанности, при этом не возникает необходимости вносить изменения в регулирование брачных отношений, что на данном этапе «может быть чувствительным для последователей отдельных религиозных верований». Отмечается, что зарегистрированные партнерства не являются браком, но партнеры приобретают относительно друг друга статус члена семьи первой степени родства.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект стал особенно актуальным во время боевых действий, так как позволит защитить права военных, «поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола».

Также авторы законопроекта напоминают, что в рамках евроинтеграционных процессов Киев взял на себя обязательство ко ІІ кварталу 2017 года разработать законопроект о легализации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар. Инициаторы документа считают, что его принятие «будет иметь положительное влияние на имидж Украины в международном сообществе в контексте евроинтеграционных процессов».

Согласно данным в картотеке на сайте украинского парламента, законопроект был внесен группой депутатов в марте 2023 года. Ранее его поддержали другие профильные комитеты Рады.