Фидан призвал прекратить геноцид в Газе

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Международное сообщество должно внести свой вклад с тем, чтобы положить конец геноциду в секторе Газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя в соцсети Х заявку Турции на вступление в дело против Израиля в Международном суде ООН.

Он заверил, что Турция приложит все возможные усилия для достижения этой цели. Глава турецкого дипведомства при этом подчеркнул необходимость оказания давления на Израиль и его сторонников.

«Воодушевленный безнаказанностью за свои преступления, Израиль с каждым днем убивает все больше и больше невинных палестинцев», – констатировал глава МИД Турции.