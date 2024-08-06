Осторожно, «грузинский плацдарм» закрывается

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В Грузии – громкий арест. В минувшие выходные здесь был задержан некий Афган Садыгов, которого представляют как «независимого журналиста», причём по запросу из Азербайджана. Как можно понять из многочисленных и весьма эмоциональных сообщений различных ответвлений радио «Свобода», запрос на экстрадицию Садыгова поступил из Азербайджана в июле. В середине июля «независимый журналист» с семьёй попытался вылететь в Анкару, но в аэропорту его «развернули» и сообщили, что выехать из Тбилиси он может только в Азербайджан. Сей персонаж успел заявить журналистам: «Это связано с моими критическими постами и видеороликами в последнее время. Сейчас против меня нет уголовных дел, но я знаю, что как только я вернусь в Азербайджан, меня арестуют, как и других критически настроенных журналистов. Мне угрожают в Грузии и моим родственникам в Азербайджане, требуя, чтобы я прекратил критику. Поэтому мы хотим покинуть Грузию». Но «покинуть Грузию» не удалось.

А вот по поводу «критических постов и видеороликов» надо бы рассказать особо. Господин Садыгов занимался тем, что в Азербайджане, да и не только в Азербайджане, называется «журналистским рэкетом». В 2020 году за угрозы и вымогательство получил семь лет тюрьмы. Что, впрочем, не помешало правозащитникам объявить его «политическим заключённым» (напомним, что чётких юридических критериев, кто считается политзаключённым, а кто – нет, не существует). В 2023 году после слезных прошений и обещаний «вести себя хорошо» был помилован и вышел на свободу. После чего перебрался в Грузию, где свои обещания и клятвенные заверения очень быстро забыл.

Но есть ещё одна сторона вопроса. Конечно, «элита» радикальной эмиграции пребывает где-нибудь во Франции, Швейцарии или ФРГ. Но «мелкая сошка» — чаще всего в Грузии. Здесь по сути дела создан этакий «плацдарм» или «политический аэродром подскока».

Здесь нужно пояснение. На любую политическую деятельность нужны деньги. Они нужны на аренду штаб-квартиры, на содержание её штата, на печать предвыборных плакатов и т.д. Партии имеют право собирать взносы, привлекать пожертвования и т.д. Но в подавляющем большинстве стран мира не допускается их финансирование из-за рубежа. Достаточно вспомнить скандалы вокруг «ливийских денег» для Саркози или российских – для Ле Пен. Да, многочисленные НПО и НГО, которые получают финансовую подпитку из-за рубежа, давно стали в мире обычным делом. И в том, что при зарубежной финансовой подпитке гражданские активисты выясняют, под каким углом и какой ширины строятся пандусы для инвалидных колясок, нет ничего плохого. Но совсем другое дело, если на иностранные деньги устраивается «митинг протеста» с битьем стёкол и переворачиванием полицейских автомобилей.

Но местные радикально-оппозиционные круги решили, что эти «красные линии» — не для них. Тем более что при нулевой внутренней поддержке собрать пожертвования и взносы не представлялось возможным. В очень недалёком прошлом для таких финансовых операций использовались разного рода НПО и НГО. Достаточно вспомнить, что через бакинский офис NDI, которым руководил небезызвестный Алекс Григорьев, прокачали не менее полумиллиона долларов. В числе прочего, за счёт этих денег финансировали радикальные «акции» на площади фонтанов в Баку – с применением «коктейлей Молотова». Добавим от себя, что во многих странах их изготовление уже считается уголовным преступлением.

Затем в Азербайджане в финансировании НПО навели порядок. И оппозиция тут же задействовала «грузинский плацдарм». Такой «адрес» представлялся весьма удобным. До Азербайджана в прямом смысле слова рукой подать. Несмотря даже на закрытые сухопутные границы, когда связь – только по воздуху, граждане Грузии регулярно бывают в Азербайджане, и граждане Азербайджана – в Грузии: и как туристы, и коммерсанты, и просто «в гости к родственникам и друзьям». Но самое главное, Грузия – страна победившей «революции роз», воспринималась как цитадель западного влияния на Южном Кавказе. Разного рода западным институтам здесь по сути дела был предоставлен карт-бланш.

И в результате, как стало понятно еще в разгар «дела Мухтарлы», именно через Грузию проходили «цепочки» незаконного финансирования радикальной оппозиции в Азербайджане. Затем, как уже рассказывал Minval, расследование деятельности «Абзац медиа», Toplum TV и т.д. выявило разветвлённую сеть антиазербайджанских провокаторов в Грузии. В грузинских банках открывались счета, на которые переводились деньги из-за рубежа, потом оформлялись анонимные банковские карточки, а дальше деньги оказывались в распоряжении, к примеру, «независимого телеканала» Toplum TV, расползаясь далее по карманам «интересующих лиц».

Но теперь ситуация меняется. Во-первых, в Грузии ужесточают правила для собственных НПО. А во-вторых, в Тбилиси не могут не задумываться о том, как эта сеть провокаторов, окопавшаяся на территории Грузии, влияет на отношения с Азербайджаном, которые для Грузии очень важны. Так что удивляться задержанию Садыгова по запросу из Баку не стоит. Более того, вполне возможно, что это не последний запрос и арест.

И вот интересно: куда теперь побегут «радикалы»?

Нурани