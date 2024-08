Роберт Кеннеди-младший издевался над трупом медвежонка

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший признался, что это он в 2014 году подкинул тело медвежонка в Центральный парк Нью Йорка. Политик утверждает, что, пересекая долину реки Гудзон, увидел, как автомобиль впереди сбил животное, и по-началу решил «положить его в багажник, чтобы освежевать дома».

Однако Кеннеди вспомнил, что ему нужно было ехать на званый ужин в один из ресторанов, а потом — в аэропорт. Тогда политику показалось «забавным» подкинуть тушу у парка и положить рядом старый велосипед, обставив всё так, будто медвежонок стал жертвой велосипедиста.

Газета The New York Times назвала рассказ странным, указав, что собеседница политика была шокирована этим признанием. Издание считает, что Кеннеди-младший сознался в этом из-за готовящейся публикации о происшествии в журнале The New Yorker.