Фарда Асадов: Израиль не готов отражать удары сразу в нескольких направлениях

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Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бен Фархану Аль Сауду, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе разговора стороны рассмотрели последние события в регионе, а также подчеркнули важность снижения эскалации и достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа. До этого Блинкен говорил с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и попросил его передать иранской стороне и ливанскому шиитскому движению «Хезболлах» просьбу, грубо говоря, не мстить Израилю за убийство Исмаила Хании. Параллельно, как известно, США и Великобритания создали коалицию против йеменских хуситов в Красном море, объявив действия Йемена угрозой американской нацбезопасности и ее союзникам, которую бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер назвал незаконной и сравнил с вторжением международной коалиции в Ирак в 2003 году. Он назвал операцию американцев и британцев нелегитимной, противоречащей нормам международного права.

О чем все это говорит? Не о том ли, что США теряют контроль на Ближнем Востоке? На эти и другие вопросы Minval.az в ходе интервью ответил кандидат исторических наук, заведующий Отделом истории и экономики арабских стран Института востоковедения АН Азербайджана Фарда Асадов.

– Во первых, очень интересно. Казалось бы, информация касается разных стран, но все они, безусловно, свидетельствуют о попытках нынешней администрации США укрепить некий союз сил, взаимопонимание в арабском мире в связи с сильно изменившейся и постоянно меняющейся обстановкой на Ближнем Востоке. Другая сторона этой мысли – ее можно охарактеризовать как очевидное признание безуспешности прежних приоритетов в рассмотрении решений американской администрации относительно ситуации на Ближнем Востоке.

– То есть означает ли это, что США не ожидали такого исхода? А с другой стороны, у них же всегда существуют несколько вариантов развития ситуации.

– Я думаю, что в какой-то степени да, потому что, если бы военная операция, инициированная Нетаньяху, имела бы скоротечное развитие и определенный военный успех и жертвы были не так велики, и отношения на международной арене не успели бы развернуться против Израиля, в критику и неприятие (что самое интересное, не только на ближневосточном направлении, но и во всех других направлениях США постепенно начинают терять взаимопонимание со своими традиционными союзниками, это, прежде всего, в Европе), и если взять шире, во всей системе международных отношений, касательно приоритетных направлений в третьем мире. Это не может не тревожить администрацию Байдена, это означает, что так называемые интересы США в системе международных отношений оказались в серьезной опасности. Эти приоритеты очень трудно обеспечить без союзников. Это может привести к изоляции. И более того, палестинский процесс, который сейчас идет, обострение, кровавое его развитие, начинает вызывать определенное неприятие в значительных слоях американского сообщества. А на фоне приближающихся выборов это может иметь системный неожиданный эффект. И вот имидж нынешней администрации как способного модератора мирного процесса нуждается в подкреплении и обновлении.

Можно ли считать это действиями, призванными создать видимость меняющихся приоритетов или это реальные изменения? Я думаю, скорее, второе.

– В США серьезно обеспокоены таким развитием событий на Ближнем Востоке, они не ожидали, что конфликт будет столь долгосрочным, как и российско-украинский?..

– Естественно, и если по украинскому конфликту мы видим определенное взаимопонимание с основными союзниками в Европе, в том числе мы видим консолидацию сил Запада, например, расширение НАТО за счет прежде нейтральных государств – это реально расширяющаяся поддержка в конфронтации с Россией, то в палестинском вопросе мы видим все более расширяющуюся пропасть между отношением к этому конфликту в ряде европейских стран и между тем, что составляет приоритеты нынешней администрации Израиля и пока еще воспринимающиеся как безусловная поддержка американской администрации.

Это явно ведет к изоляции политики США на Ближнем Востоке, и мы видим, как расширяется сфера влияния других, прежде уступавших США, государств, таких как Россия и Китай. Инициатива Китая по сближению Ирана и Саудовской Аравии явно свидетельствует о растущем авторитете на Ближнем Востоке, о действии на площадке ООН: расширяются и возможности противодействия американским приоритетам на Ближнем Востоке.

– Блинкен решил воспользоваться растущим авторитетом Саудовской Аравии на Ближнем Востоке, чтобы повлиять на этот процесс.

– Ну, конечно, Саудовская Аравия была и остается могущей страной, финансирующей многие мирные инициативы, проявлявшей последовательность в вопросе палестинского урегулирования, хотя мы и видели, как в Израиле были подвижки в пользу нормализации отношений в рамках соглашения Авраама, но которые тем не менее вновь упирались в кардинальное решение проблемы создания Палестинского государства. Но обнаруженное неприятие этой позиции в нынешнем израильском руководстве приводило к серьезной конфронтации с арабским миром, в случае безусловной поддержки этого радикального курса Израиля.

– С точки зрения правительства США, легче уговорить Иран не мстить Израилю, чем последнего, чтобы тот не ударил по Ирану?

– Кажется, что это так, но давайте посмотрим на это со стороны Израиля. Мы не видели попыток Израиля капитализации, будем говорить условно, успехов в плане ликвидации политического руководства ХАМАС, о чем было ранее объявлено как о приоритете израильской политики. Нетаньяху в недавнем своем выступлении, упоминая об успехах в борьбе против терроризма, против ХАМАС, даже не назвал в качестве признанного факта убийство Исмаила Хании – это означает, что и там очень осторожно подходят к последствиям этих действий и опасаются радикальных шагов со стороны Ирана, пытаясь как-то блокировать их.

– То есть фактически это означает неготовность Израиля отражать удары сразу в нескольких направлениях: тут они заняты «Хезболлой» и палестинцами, а если еще и Иран непосредственно добавится, тогда им придется несладко. Поэтому Нетаньяху и сказал, что «Израиль ждут тяжелые дни.

– Да, это верно. Но не забудем, что очередное резкое заявление было сделано Турцией, о том, что рассматривается возможность военного вмешательства в ближневосточный конфликт. Я уверен, что Турция не заинтересована влезать в этот конфликт. Однако это говорит о том, что такая вероятность рассматривается. А это означает определенную консолидацию более широких военных ресурсов в регионе против нынешней политики Израиля, если она будет продолжаться таким радикальным образом.

– Плюс еще обращение Блинкена к Катару. Что Катар может сделать в данном случае?

– Катар, как известно, ведет очень сбалансированную политику, оставаясь контрагентом у разных политических сил, и, видимо, не имея ни желания, ни возможности непосредственно начать переговоры с Ираном, предполагается, что урегулирование вопроса с Тегераном должно происходить с участием признанных лидеров и их дипломатических усилий на Ближнем Востоке, прежде всего, Саудовской Аравии и Катара.

– Очевидно, что США теряют контроль на Ближнем Востоке, если не сказать, уже потеряли.

– Ну, наверное, сказать, что потеряли, будет неправильно. Потому что США обладают такими ресурсами, при которых каждый раз могут производить определенную радикальную перестановку, во всяком случае, будут мотивированы к такому роду действий и это тоже мощный влияющий фактор.

Рамелла Ибрагимхалилова