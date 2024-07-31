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Фидан: Израиль убил надежду на мир

Фидан: Израиль убил надежду на мир

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в прямом эфире одной из телевизионных программ. Министр высказался по актуальным вопросам повестки дня и ответил на вопросы журналистов.

В начале своего выступления глава МИД Турции выразил соболезнования палестинскому народу и исламскому миру в связи с убийством в Иране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

«Они не должны забывать, что с убийством Хании они также убили надежду на мир», – приводит «Анадолу» его слова.

Отвечая на вопрос о том, воодушевили ли премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху овации во время его выступления в Конгрессе США и поддержка, которую он получил от США, Фидан подчеркнул, что эти факторы «несомненно, всегда будет воодушевлять» Нетаньяху.

Далее Фидан добавил: «Я думаю, Нетаньяху прекрасно это понимает. Он фактически взял Америку в заложники. Если он начнет войну в Ливане, у США не останется другого выбора, кроме как вступить в войну на стороне Нетаньяху».

По поводу убийства в Иране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании Фидан отметил: «Я еще раз желаю Божьей милости шехиду Исмаилу Хании. Я соболезную его семье, я соболезную всему палестинскому народу и исламскому миру. Мы не должны забывать, что с убийством Хании они также убили надежду на мир. Я особенно подчеркиваю это послание».

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