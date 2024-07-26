Самсон Кацман: Мы видим двойные стандарты Евросоюза по отношению к Азербайджану

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Вопреки декларациям, роль ЕС в содействии подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном, пока неясна. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявил американский политолог и аналитик Самсон Кацман.

– Как вы прогнозируете исход выборов в США? Каковы шансы на переизбрание у республиканцев?

-Действительно, после недавнего покушения на Дональда Трампа 13 июля, а до этого после решения Нью-йоркского суда присяжных в конце мая, когда 45-ый президент был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации, шансы на переизбрание кандидата республиканцев резко возросли. На сегодняшний день шансы Трампа на переизбрание президентом составляют 59.8% против 37% у Камалы Харрис. Американский избиратель так отреагировал на несправедливые по его мнению – с использованием судебной системы и леворадикального убийцы – попытки выбить из гонки одного из кандидатов в президенты.

Тем не менее интрига президентских выборов в США продолжает оставаться в силе. Сейчас Трампу противостоит более молодой, энергичный и дееспособный кандидат демократов. В штабе «партии красных» хорошо осознают, что сейчас, с уходом Байдена, обнулены все предыдущие очки предвыборной гонки. Недаром в одном из последних заявлений Трамп обвинил Байдена в мошенничестве. Предстоят новые дебаты, они назначены на 10 сентября. За очень короткое время, менее чем за два дня после объявления Байденом о выходе из выборов, Харрис собрала рекордную сумму в 100 млн долларов. Шансы на избрание Трампа высоки, но эта избирательная кампания полна непредсказуемых сюрпризов. Несмотря на почти повальное признание будущей победы Трампа огромным количеством мировых лидеров, время окончательного прогноза ещё не наступило. Нас ждут яркие драматические события. Сюжет американских выборов становится всё более интересным – у демократов остаётся чуть больше трёх месяцев для организации эффективной кампании.

– Может ли предвыборная кампания в США вылиться в гражданскую войну?

– Тема возможной гражданской войны в США сейчас активно раскручивается во многих мировых и американских медиаресурсах. Есть заинтересованные силы в мире, которые хотели бы видеть Америку ослабленной, разделённой, разрываемой гражданской междоусобицей. Эти силы пытаются активно влиять на внутриполитическую ситуацию в США. Драматичность и накал страстей американских выборов – это как раз подходящий антураж для подобных действий. Кроме России и Китая, называют и Катар, и Иран. Кандидаты от обеих партий сознают свою ответственность за сохранение единства страны. Это и реакция ведущих деятелей демократов на покушение на убийство Трампа, это и очень показательные слова, сказанные Трампом 18 июля, в день конвенции Республиканской партии: «Вместе мы начнем новую эру безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания. Разногласия и раскол в нашем обществе должны быть устранены. Мы должны устранить их как можно скорее. Как американцы, мы связаны единой судьбой. Мы поднимемся вместе. Или мы распадёмся». Я не думаю, что события будут развиваться по сценарию гражданской войны.

– В каком русле будут развиваться отношения между Баку и Вашингтоном в случае победы Трампа?

– Дональд Трамп во время своего первого президентства много, непомерно много времени уделял сбору компрометирующей своего политического оппонента информации, нежели актуальным мировым проблемам, требующим американского внимания. Тем не менее ваш регион, важнейший мировой регион, всегда был в фокусе американской внешней политики. Это восходит ещё ко временам, последовавшим за распадом Советского Союза, к контактам Джорджа Буша-старшего с Гейдаром Алиевым, с выстраиванием последним многовекторной внешней политики независимого Азербайджана. Бесспорно, интерес США к Южному Кавказу определяется и политически активной армянской диаспорой. Есть несколько факторов, которые определяют интерес США к Азербайджану и региону, и этот интерес сохранится вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого Дома. Для этого существуют следующие факторы:

– Резко усилившаяся за последние годы позиция Азербайджана в мире как геополитического игрока и как хаба, где пересекаются важнейшие для мировой торговли пути;

– Европейская энергетическая безопасность – роль Азербайджана в её обеспечении резко возросла после развязанной против Украины войны;

– Развитие торговых связей и продвижение инвестиционных проектов;

– Сотрудничество с Азербайджаном в вопросе противостояния терроризму и транснациональным угрозам. Сейчас это становится особенно актуальным в свете дестабилизирующей политики Ирана и на Среднем Востоке, и в мире.

Представляется, что и в случае победы Трампа южнокавказское направление будет в числе важнейших приоритетов американской внешней политики.

– Каковы цели Вашингтона и Брюсселя на Южном Кавказе?

– Общемировой контекст таков – две продолжающиеся в горячей фазе войны, России против Украины, ХАМАСа и Израиля и активизация Ираном своих прокси, «Хезболлы» в Ливане и хуситов в Йемене, создают пожароопасную ситуацию для всего мира. У неё есть риск перерастания в более масштабный и неконтролируемый мировой конфликт. Поэтому задача всех ответственных мировых игроков – тушить все потенциальные очаги возгорания, а при любой благоприятной возможности постараться и полностью устранять их. Казалось бы, текущая ситуация на Южном Кавказе благоприятна для реализации такого подхода, и ЕС, и США – именно такие влиятельные игроки, которые могут внести свой весомый вклад в нормализацию. Но, если говорить о Евросоюзе, то, помимо деструктивной позиции Франции, мы видим и явные двойные стандарты самого Евросоюза по отношению к Азербайджану. Об этом красноречиво свидетельствует принятая им 13 марта 2024 года несбалансированная и откровенно антиазербайджанская резолюция. Так что, вопреки декларациям, роль ЕС в содействии подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном, пока неясна. Возможно, заинтересованность ЕС в развитии Среднего торгово-транспортного коридора, проходящего через Азербайджан, что-то изменит в его позиции.

США, конечно, были бы заинтересованы в полной нормализации конфликта на Южном Кавказе, но, по опыту встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Америке, прорыва не произошло. Я думаю, не стоит его ожидать до тех пор, пока не произойдут кардинальные изменения в позиции Армении. Вот этот формат – прямые переговоры между двумя странами, без посредников, которые зачастую преследуют свои собственные интересы, и был бы самым эффективным и прямым путём к миру на Южном Кавказе.

– Как сложится дальнейшая политическая ситуация во Франции?

– Вполне согласен с утверждением бывшего президента Франции Франсуа Олланда об окончании эпохи Макрона, соглашусь также и с тем, что оказалась провальной его идея досрочных выборов. Трудно представить, как будет функционировать парламент Пятой республики, где представителей “Национального объединения” – ультраправой партии, значительно увеличившей по результатам выборов своё представительство (с 89 до 143 мандатов) – отстраняют от всех ключевых должностей. Мало это похоже на “плюралистическое представительство”. Следует ожидать, что после Олимпийских игр, которые продлятся с 26 по 11 августа, Эманнуэль Макрон представит свой план действий. Сейчас же единственное, в чём можно с ним согласиться – это с его призывом отстраниться на время летней Олимпиады от политики.

Ясмин Мамедова