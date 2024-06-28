Гутерриш: Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью

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Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью – не такой, как у главы государства или важной компании – и небольшим количеством средств, заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в интервью российскому агентству ТАСС.

Интервью было посвящено проблеме объединения стран мира для выработки глобального управления искусственным интеллектом (ИИ).

«Мне удалось собрать представителей правительств, академических кругов, компаний, гражданского общества – 49 человек. И они смогли прийти к соглашению об управлении ИИ на глобальном уровне, которое, конечно, имеет ограниченное измерение. Многие аспекты будут решаться на уровне отдельных стран в соответствии с их возможностями и политикой. Однако, их удалось собрать вместе. Ни одна другая организация в мире не сможет собрать вместе американцев, русских, китайцев, израильтян, африканцев и многих других и достигнуть соглашения по центральной проблеме нашего времени», – отметил генсек.

По словам Гутерриша, именно в этом он видит власть ООН. «Не в качестве грубой силы, а силу, способную собрать вместе людей доброй воли и сделать это в соответствии с ценностями, которые легли в основу ООН, – пояснил высокопоставленный дипломат. – Мне удалось собрать 49 человек – с севера и юга, мужчин и женщин, и когда я говорю 49 человек, то подразумеваются люди из разных частей света – России, США, Китая, Израиля, Бразилии, со всего мира – для того, чтобы изучить, как мы можем создать некоторую форму управления, при которой искусственный интеллект работал бы на всеобщее благо, а не был проблемой для всего мира, и что может ООН для этого сделать».

При этом Гутерриш призвал не питать иллюзий относительно фигуры самого генсека ООН в решении отдельных вопросов, включая задачи регулирования использования искусственного интеллекта. «Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью – не такой, как у главы государства или важной компании – и небольшим количеством средств. Но у генсека ООН есть две вещи: первая – это голос. Однако этот голос важен лишь тогда, когда он верен Уставу ООН и международному праву и служит обездоленным этого мира, тем, кто является жертвами неравенства. Вместе с тем у нас есть возможности по созыву, объединению людей доброй воли для того, чтобы отвечать на вызовы нашего времени», – резюмировал он.