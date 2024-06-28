Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах |
Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми условия Путина |
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5 |
Гаджиев отметил усиление роли Азербайджана в решении глобальных проблем |
Израиль может передать Украине через США до 8 систем ПВО Patriot |
Конституционный суд одобрил запрос Алиева о роспуске Милли Меджлиса: детали (фото) |
Стихия обрушила фрагмент моста в Лачине (видео) |
Азербайджан и Грузия обсудили расширение связей в стратегических сферах (фото) |
Пакистан нацелен на развитие торговых связей с Азербайджаном |
Главное Мир

Гутерриш: Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью

Гутерриш: Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью

Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью – не такой, как у главы государства или важной компании – и небольшим количеством средств, заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в интервью российскому агентству ТАСС.

Интервью было посвящено проблеме объединения стран мира для выработки глобального управления искусственным интеллектом (ИИ).

«Мне удалось собрать представителей правительств, академических кругов, компаний, гражданского общества – 49 человек. И они смогли прийти к соглашению об управлении ИИ на глобальном уровне, которое, конечно, имеет ограниченное измерение. Многие аспекты будут решаться на уровне отдельных стран в соответствии с их возможностями и политикой. Однако, их удалось собрать вместе. Ни одна другая организация в мире не сможет собрать вместе американцев, русских, китайцев, израильтян, африканцев и многих других и достигнуть соглашения по центральной проблеме нашего времени», – отметил генсек.

По словам Гутерриша, именно в этом он видит власть ООН. «Не в качестве грубой силы, а силу, способную собрать вместе людей доброй воли и сделать это в соответствии с ценностями, которые легли в основу ООН, – пояснил высокопоставленный дипломат. – Мне удалось собрать 49 человек – с севера и юга, мужчин и женщин, и когда я говорю 49 человек, то подразумеваются люди из разных частей света – России, США, Китая, Израиля, Бразилии, со всего мира – для того, чтобы изучить, как мы можем создать некоторую форму управления, при которой искусственный интеллект работал бы на всеобщее благо, а не был проблемой для всего мира, и что может ООН для этого сделать».

При этом Гутерриш призвал не питать иллюзий относительно фигуры самого генсека ООН в решении отдельных вопросов, включая задачи регулирования использования искусственного интеллекта. «Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью – не такой, как у главы государства или важной компании – и небольшим количеством средств. Но у генсека ООН есть две вещи: первая – это голос. Однако этот голос важен лишь тогда, когда он верен Уставу ООН и международному праву и служит обездоленным этого мира, тем, кто является жертвами неравенства. Вместе с тем у нас есть возможности по созыву, объединению людей доброй воли для того, чтобы отвечать на вызовы нашего времени», – резюмировал он.

Теги:
Из этой рубрики
Грузия, Молдова и Сербия приняли неожиданное решение по Украине
Мир

Грузия, Молдова и Сербия приняли неожиданное решение по Украине

2024/06/28, 12:12
Байден и Трамп обсудили свой возраст
Мир

Байден и Трамп обсудили свой возраст

2024/06/28, 12:09
Фридман призывает семью Байдена провести с ним "самые сложные переговоры", убедив выйти из гонки
Мир

Фридман призывает семью Байдена провести с ним «самые сложные переговоры», убедив выйти из гонки

2024/06/28, 11:24
В МУС отложили принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Мир

В МУС отложили принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

2024/06/28, 11:18
"Миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена"
Мир

«Миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена»

2024/06/28, 11:02
США пригласили Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО
Мир

США пригласили Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО

2024/06/28, 10:52
Гутерриш: Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью
Мир

Гутерриш: Генеральный секретарь ООН обладает очень небольшой властью

2024/06/28, 10:01
Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах
Мир

Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах

2024/06/28, 09:51
В Иране стартовали президентские выборы
Мир

В Иране стартовали президентские выборы

2024/06/28, 09:33