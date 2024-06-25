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В Милли Меджлисе назвали пользу от закрытых сухопутных границ

В Милли Меджлисе назвали пользу от закрытых сухопутных границ

Недавний террористический акт в России, а также наблюдаемая в других странах региона нестабильная ситуация свидетельствуют о том, что в вопросе безопасности нельзя фокусироваться исключительно в пределах своей страны, безопасность в целом должна оцениваться в соответствии с внешними угрозами.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Бахруз Магеррамов.

По его словам, продление особого карантинного режима решением Кабинета Министров имеет важное значение с точки зрения безопасности.

Депутат отметил, что одной из причин, по которой такие угрозы не могут проникнуть в Азербайджан в условиях, когда террористические и другие преступные тенденции в мире официально поддерживаются на уровне отдельных государств, являются закрытые сухопутные границы.

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