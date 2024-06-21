Политолог объяснил, почему Вашингтон торопит Баку

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Сегодня состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно официальной информации, беседа носила дружественный характер и затронула такие важные вопросы, как мирная повестка дня между Арменией и Азербайджаном, важность, которую США придают двусторонним отношениям с нашей страной, конструктивное сотрудничество, поддержка со стороны США инициатив для успешного проведения COP29.

Несмотря на полноту официального сообщения о тематике данного разговора, остается неизвестной причина звонка госсекретаря США Ильхаму Алиеву. Ведь все это можно было передать и по другим официальным дипломатическим каналам связи, не прибегая к непосредственному общению. Но звонок состоялся, глава нашего государства поговорил с официальным лицом столь высокого уровня из США, а значит, не исключено, что стороны затронули в ходе беседы и те вопросы, которые не оглашаются.

Своим видением происходящего с Minval.az поделился политолог Эльхан Шаиноглу.

«Полагаю, причиной звонка Блинкена президенту Алиеву стало желание Белого дома ускорить подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, – сказал он. – В Вашингтоне думают следующим образом: пока Россия ведет войну с Украиной, и не может из-за этого оказать серьезного воздействия на процессы на Южном Кавказе, надо во чтобы то ни стало добиться там мира, стабильности и начала взаимодействия между Азербайджаном и Арменией. Вашингтон заинтересован в скорейшем подписании мирного договора странами и по другой причине: вовлеченности Армении в региональные процессы, те самые, которые инициировал в регионе Азербайджан, например, к Среднему коридору. Это и объясняет интенсификацию в последнее время взаимодействия Вашингтона с Арменией, куда чуть ли не еженедельно совершаются визиты официальных лиц США».

По мнению политолога, сегодня основная забота США – уменьшение зависимости Армении от России, над чем в Вашингтоне серьезно думают и просчитывают варианты с оценкой реальных возможностей России влиять на процесс. На Азербайджан Россия никак повлиять не может, что и объясняет не столь частые по сравнению с армянской статистикой визиты официальных лиц США в нашу страну. Иначе говоря, США спокойны из-за Азербайджана, но не могут пребывать в том же спокойствии из-за Армении.

«Пашиняна могут убить или свергнуть, что вполне реалистично, поскольку в Армении в качестве пятой колонны действует чуть ли не сама секретная разведка России. Отсюда и беспокойство США по поводу внутриполитической ситуации в Армении. Вот почему для Вашингтона так важно подписать мирный договор до того, как все эти вещи там могут произойти. Ведь этот договор снизит до минимума возможности России воздействовать на ситуацию на Южном Кавказе», – считает эксперт.

При этом Э.Шахиноглу не стал напрямую связывать спешку США с вопросами на Южном Кавказе с возможностью подписания в ближайшее время мирного договора между Россией и Украиной, что развязало бы России руки и позволило бы вплотную заняться ситуацией в нашем регионе.

«Россия может прорвать фронт, что сильно осложнит положение Украины. Это не будет миром, а полной агрессией страны, что может поджечь ее аппетит повторить тоже и в других регионах, и, в частности, на Южном Кавказе, где целью является Армения, которую Россия постарается полностью захватить. Это наверняка понимают и в США, и потому форсируют вопрос подписания мирного договора с тем, чтобы затем предоставить ей свои гарантии безопасности», – сказал он.

В тоже время политолог отметил и те два требования, которые и ранее выдвигал Ильхам Алиев, а в ходе разговора с Блинкеном напомнил о них.

«Первое – это устранение из Конституции Армении пунктов, определяющих территориальные претензии к Азербайджану, второе – де-юре, то есть официальное прекращение деятельности Минской группы, – отметил Э.Шахиноглу. – Это непременные требования Азербайджана, которые были озвучены и раньше, и, по мнению официального Баку, они могут существенно ускорить процесс подписания мирного договора».

Эксперт напомнил, что по вопросу Конституции со стороны Армении уже звучали определённые выступления Пашиняна, в которых он говорил о необходимости принятия нового документа. Но в последнее время он стал оттягивать решение данного вопроса. Что касается полного роспуска Минской группы, то это не так уж и сложно, тем более что по факту эта структура не работает. И теперь на уровне ОБСЕ должно быть официально оглашено и утверждено то, что необходимость в существовании этой группы полностью отпала, в чем, по мнению политолога, нет большой проблемы.

«Эти вопросы необходимо решить до подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, поскольку официальные лица сопредельной стороны часто в своих выступлениях указывают на то, что отправили текст мирного договора в Баку и готовы в течение месяца подписать документ. Они официально известили об этом американских дипломатов. Но ведь и требования Баку должны быть выполнены. Если сегодня такой документ подписать без внесения правок в армянскую Конституцию, то тем самым будет заложена основа территориальных претензий Армении к Азербайджану. Вот почему официальный Баку ждет от Вашингтона оказания некоего давления на Ереван по данным вопросам. Для того, чтобы мир между странами действительно стал вечным, необходимо уже сегодня убрать все территориальные вопросы между сторонами», – сказал он.

Рауф Насиров