Парламент Армении обсуждает референдум о членстве в ЕС

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Небольшим государствам лучше быть членом Европейского Союза, опыт показал, что после вступления в ЕС в таких странах наблюдается быстрый рост.

Об этом сказал председатель Постоянной комиссии парламента Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян в ходе инициированных комиссией парламентских слушаний на тему “О предложении провести референдум по вопросу о представлении Арменией заявки на членство в Европейском Союзе”.

Председатель комиссии напомнил, что комиссия работает в качестве постоянной с 2007 года. В 2007 году не было речи ни о членстве в ЕС, ни о соглашении об ассоциации, ни о свободной торговле, но были находящиеся в зачаточном состоянии разговоры о ЕС. «Вспомните 2007 год, где тогда на геополитической карте была Армения, и посмотрите, где Армения находится сейчас», – сказал он.

Председатель комиссии выразил надежду, что по итогам обсуждения задачи, которые предстоит решить, будут максимально подробно очерчены на экспертном уровне.

«Нет вопроса, хорошо быть членом ЕС или нет. Ответ на этот вопрос прост. Небольшим государствам хорошо быть членом ЕС. Малые государства, давая сравнительно мало, получают от этой структуры относительно много. Большие государства часто задают подобные вопросы. Маленькие страны, я имею в виду экономические инвестиции, демографию, население, таким вопросом не задаются, потому что, как показывают факты, такие страны фиксируют скачкообразный рост после вступления в ЕС. Сейчас нам предстоит обсудить другой вопрос: путь Армении, как мы это делаем, какими инструментами мы это делаем, в какие сроки и т.д.», – сказал он.

Егоян добавил, что правящее большинство уже длительное время обсуждает вопросы инструментов и последовательности шагов.