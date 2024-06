Комиссар ЕС по климатической деятельности прибыл в Баку

Комиссар Европейского Союза (ЕС) по климатической деятельности Вопке Хукстра находится с визитом в Азербайджане.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Я нахожусь в Баку, чтобы обсудить приоритеты COP29 и климатические амбиции с представителями правительства и гражданского общества. Нам необходимо реализовать все цели глобального энергетического перехода, предусмотренные консенсусом, достигнутым в ОАЭ, и поддержать это посредством климатического финансирования», – отметил представитель ЕС.

Full day in Baku 🇦🇿 to discuss #COP29 priorities and climate ambitions with government representatives and civil society.

We need to implement all global energy transition goals of the UAE consensus, including through new NDCs, and support this through ambitious climate finance. pic.twitter.com/okWFdVkqnF

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) June 20, 2024