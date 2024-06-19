Армения – Запад: нарыв или прорыв?

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Армении, все еще играющей в кошки-мышки с Азербайджаном и ОДКБ, мало французского вооружения, и теперь она пытается заручиться «сотрудничеством в сфере безопасности» с США, которые и без ее просьбы направляют в Ереван – одного за другим – своих эмиссаров. Ничем хорошим для армян соперничество Франции и США в их новом «форпосте» и на Южном Кавказе в целом – не закончится: скорее, Армению столкнули на путь украинизации.

В Армению с высокой интенсивностью наезжают высокопоставленные американские чиновники, да и армянские «силовые» представители встречаются за границей со своими коллегами. На днях секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился в Швейцарии с советником президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном. По официальной информации, стороны обсудили армяно-американское сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

А уже на следующий день в Ереван прибыл помощник госсекретаря США Ричард Верма (с делегацией, на форум США-Армения по вопросам демократии). Его несколько опередил другой помощник Блинкена – по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. И последний, принятый «самим Пашиняном», пообещал Армении «стратегическое партнерство», совместную работу по вопросам обороны и безопасности.

Все это, а также и другие армяно-американские «касания», породили множество вопросов, в том числе, уж не собираются ли США, имеющие в Армении несуразно огромное, по штату, посольство, дислоцировать на территории республики американские военные базы.

И хоть в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что «Пока об этом говорить рано», однако вопрос в том, что для него есть «рано». Понятно, что открытие баз даже в теории – не дело завтрашнего дня, однако уже сегодня Ереван и Вашингтон открыто говорят о повышении статуса сотрудничества сторон до уровня стратегического партнерства.

США усиленно пытаются накинуть на расширение армяно-американских отношений флёр подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Но мирного договора все нет и нет, и вряд ли он появится в ближайшее время: Ереван выставляет все новые и новые условия для подписания документа, говоря при этом, что еще месяц – и дело будет в шляпе.

К чему такая явно лживая риторика на фоне внутриполитического обострения в стране, шантажа ОДКБ и даже выпадов в адрес президента государства, состоящего в организации – Александра Лукашенко? Правда, он и бровью не повел, как это делает президент другой «союзнической» страны – Владимир Путин с завидным (но нужным ли?) терпением утверждающий, что в целом армяно-российские отношения вполне даже хороши. Правда, акцент делается на торгово-экономическом взаимодействии.

Несмотря на все безобразия, творимые премьером Пашиняном в отношении ОДКБ (об их возможных последствиях – ниже), и вообще ненадежности слов и дел армянского руководства (они постоянно расходятся), американцы не смущаются: еще не такое видывали. И фактически их интенсивные визиты в Армению на фоне усилившегося протестного движения в республике выглядят как поддержка властями США правительства Армении. Поэтому неудивительно, что воодушевленный всем этим Пашинян добивается от США, чтобы те стали гарантом безопасности РА вместо России. Вероятно, Франция, поставляющая Армении вооружение, на фоне «мощи» США блекнет в глазах армян, хоть и у Пятой республики им удается кое-что урвать. Впрочем, поведенческую модель Еревана при желании можно объяснить нынче популярной «диверсификацией», которая не всегда себя оправдывает.

О Франции – разговор особый. Здесь же заметим, что внешние сношения Армения на западном направлении парадоксальны до абсурда, поскольку она официально находится в союзнических отношениях с Россией, вроде как состоит с ней в одних альянсах (а их она успешно и пока безнаказанно шантажирует, особенно – ОДКБ), но развивает военно-политические отношения с антагонистами России и вышеупомянутых альянсов. Правда, в отличие от них, то есть антагонистов, РФ фактически кормит Армению и дает ей возможность быть на плаву. В том числе, в контексте безопасности.

Так называемый западный прорыв Армении можно разглядеть и без прищура, настолько он явен. На поверку же возникает вопрос: уж не является ли этот «прорыв» зреющим нарывом не только для Армении, но и всего Южного Кавказа. Потому как в республике сталкиваются интересы не только России и коллективного Запада, но также западных же США и Франции.

Последняя поставляет Армении вооружение в условиях не подписанного с Азербайджаном мирного договора, отсутствия раздела границы, то есть неопределенного (на бумаге) положения. Каковы причины французских щедрот в форме «наблюдателей» на границе с АР, систем ПВО, бронемашин типа «Бастион», «невинных» биноклей ночного видения и прочего, включая обязательство Парижа участвовать в модернизации вооруженных сил Армении. При посольстве Франции в Армении даже сформирована оборонная миссия «для помощи ВС РА и властям республики в вопросах обороны и защиты». От кого – вопрос риторический, равно как и идиотический. Как и то, почему арсенал вооружений Армении пополняется усилиями Франции – в то время как Ереван обласкивал американцев, глава Минобороны Сурен Папикян слетал в Париж и во второй раз за неполный год встретился с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню.

Итог: Минобороны Армении и французская военно-промышленная компания KNDS подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Как пояснил Лекорню, подписан контракт на приобретение Арменией гаубиц: это событие французский министр назвал «новой важной вехой».

Заметим, что Caesar Пятая республика поставляет и Украине. Гаубицы оснащены 155-миллиметровой пушкой и способны поражать цели на расстоянии 40 км.

То есть Франция милитаризирует Армению, однако вовсе не для того, чтобы сбагрить ей относительное старье, а с тем, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, расчленить его и властвовать – схема классическая. Но для ее жизнеспособности требуется полное избавление от пресловутого «российского фактора» в регионе Южного Кавказа. Так что ни на какие стабильность и мир внешние игроки здесь не работают. Более того, Франция так «успешно» расстаралась (и США от нее по-своему не отстали), что фактически из-за нее обрушалась европейская переговорная площадка: уж слишком откровенно Париж действовал и действует в ущерб интересов Азербайджана, Турции, всего региона в его широком понимании – через самое слабое звено: Армению.

А что же ОДКБ, Россия? Так и будут склонять голову под помоями, которые на них выливает Армения с бесконечными необоснованными претензиями и дискредитацией блока? При этом, – что важно! – имея обязательства в рамках ОДКБ и двусторонних отношений с Москвой в сфере военной безопасности, Армения тесно сотрудничает со странами НАТО, пробивая брешь в безопасности государств ОДКБ и выступая в качестве трамплина для закрепления Запада в государствах Южного Кавказа с охватом, как минимум, Центральной Азии; параллельно вытесняя из соответствующих регионов Россию, Турцию и нанося ущерб безопасности такому «братскому», уж дальше некуда, Ирану.

Думается, «ответка» России и ОДКБ Еревану, в итоге, прилетит, хоть Москва старается отдалить «час икс», не желая уступать свое присутствие в Армении Западу. Членство Армении в ОДКБ Пашинян фактически заморозил, хотя уставом блока такая возможность не предусмотрена. В финансировании ОДКБ Армения не участвует, как и в проводимых организацией военных учениях: Ереван считает, что Москва не оказала ему необходимую помощь во время обострений конфликтов с Баку в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, то есть вернулся домой. Аргумент, что ОДКБ не имела никакого права (не скроем – и желания) вступать в военное столкновение с Азербайджаном, поскольку на Армению он не нападал, всего лишь глас вопиющего в пустыне.

Ответы на бесконечный шантаж Пашиняна – то Армения выходит из ОДКБ, то не выходит, то выйдет, когда сочтет удобным для себя, Москва дает весьма сдержанно, справедливо замечая, что ее «союзника» превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа.

Так почему бы Армению не поставить на место? И как это можно сделать? Как сказал «Вестнику Кавказа» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев, в итоге невыполнение финансовых обязательств повлечет за собой судебное разбирательство. «Обязательно, — считает он, – будет принято коллективное решение стран ОДКБ в отношении Армении. … она официально не вышла из ОДКБ, но заявила о праве не выполнять обязательства перед организацией, включая финансовые, однако юридически такого права у нее нет. Я думаю, в скором времени другие члены ОДКБ обратятся к Еревану с четким требованием: армянская сторона либо платит деньги в бюджет, либо выходит из организации».

Но! Для этого нужна политическая воля. «Россия вроде бы не хочет терять Армению как члена ОДКБ, но рано или поздно придется пойти на вынужденные меры, поскольку текущая ситуация, по сути, унижает организацию. Организация должна бороться за свой престиж – и она не может позволить, чтобы какая-то страна, оставаясь ее членом, не выполняла никаких своих обязательств», – добавил Перенджиев, подчеркнув, что у ОДКБ есть возможность при необходимости лишить Армению членства коллективным решением.

Собственно, Армения, пока ей это позволяет ОДКБ, будет гнуть ту линию, на которую ее настраивает Запад: накануне Госдеп США заявил, что не видит ничего, со стороны военного присутствия России, способствующего становлению Южного Кавказа в качестве мирного и стабильного региона. Сказано это в контексте выхода – не выхода Армении из ОДКБ. То есть команда «Фас!» озвучена открыто. А это означает, что Армения сознательно пойдет на еще большее обострение отношений как с Россией, так и с блоком в целом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже дал понять, что Москва «подходит к пределу своей сдержанности». В таком случае было бы логично указать Армении на дверь и в ЕАЭС, от которой она получает значительные преференции. Перекрыть выход армянских товаров, по крайней мере, на обширный российский рынок. И кто, в таком случае, возместит Армении ее экспортные и инвестиционные потери и залатает бреши в системе безопасности? США, Евросоюз, Франция? Маловероятно, поскольку они заточены под дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе, а не на его суверенное развитие.

Если верить секретарю Совбеза России Сергею Шойгу, НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ, «… на северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений. Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе, вторжение на территорию стран ОДКБ» – сказал Шойгу.

Так что Армении «самое время» мотать из ОДКБ, а последней – не удерживать ее хотя бы потому, чтобы лишить западные страны доступа к национальным базам данных, касающихся вопросов безопасности. Это – как минимум. И в сухом остатке у нее, в таком случае, останется отстранение от единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ. А другого равноценного пространства и системы безопасности у нее нет.

Так что Запад может бить в литавры: он почти достиг своей цели – государственность Армении сходит на нет, что облегчает ему дестабилизацию внутриполитической и социально-экономической ситуации в республике, а дальше – где получится.

Добавим к этому, что еще «веселее» будет, если (или когда) в Армении открыто столкнутся интересы Франции, Евросоюза и США. А похоже на то, что так оно и будет.

Ирина Джорбенадзе