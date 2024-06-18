Депутат Насиров показал венгерским коллегам ход восстановления Агдама (фото)

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Члены Венгеро-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Национального собрания Венгрии посетили Агдам.

Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Гости ознакомились с последствиями армянского вандализма в Агдаме, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Затем делегация посетила Агдамскую Джума мечеть, осмотрела остатки разрушенных армянами зданий на центральной улице города. Сотрудник Специального представительства президента Азербайджана проинформировал гостей о разрушениях и актах вандализма, совершенных за 30 лет Арменией на территории Агдамского района, в том числе уничтожении культурных, исторических и религиозных памятников. Говорилось о том, что армянские вандалы, наряду с другими оккупированными ими городами и селами, также разграбили и сровняли с землей город Агдам. Были разрушены все дома, социальные объекты, хозяйства. После победы в 44-дневной Отечественной войне на освобожденных от оккупации территориях развернулись масштабные строительно- восстановительные работы.

Делегации, прибывшей затем в лагерь Специального представительства президента, была предоставлена подробная информация о проектах, реализуемых и запланированных к реализации в соответствии с Генеральным планом города Агдам.

Гостей сопровождал депутат Милли Меджлиса, член Азербайджано-венгерской межпарламентской группы Эльман Насиров.