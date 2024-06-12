Ошибки, которые привели к войне

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Еще в начале украинской войны, когда по всем экранам и мониторам мира шли жуткие кадры бомбовых ударов по Киеву, Харькову, Одессе и другим украинским городам, даже в общем жутком контексте нельзя было не заметить, какие в этих городах ухоженные и благоустроенные дворы. Щемящий и красноречивый символ нападения на страну, где войны не ждали и к ней не готовились, а думали о жизни, строили планы, обустраивали дворы и парки…

Но вместе с тем эти благоустроенные дворики у разрушенных российскими бомбами и ракетами украинских домов заставляют озвучить и другой вопрос: насколько правильно уже в Киеве расставляли приоритеты накануне российского вторжения?

Расставим точки над i. В том, что 24 февраля 2022 году Россия совершила агрессию против Украины, сомнений нет. Это не предмет споров и дискуссий. Азербайджан свою позицию высказал сразу и без обиняков: наша страна уважает и поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против силовой перекройки границ. Вопрос — в конкретных и далеко не бесспорных решениях, принятых в Киеве накануне войны.

Об этом говорят многие украинские эксперты: после прихода к власти Владимира Зеленского были свернуты многие программы производства оружия на украинских предприятиях. Деньги направлялись не на укрепление армии, а на строительство дорог, инфраструктуры и т. д. Звучало это очень красиво: мирная повестка. Но насколько уместной была эта мирная повестка? Ведь конфликт начался не в 2022-м, а в 2014 году — с аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе. Причем уже тогда стало понятно, что гарантии по Будапештскому меморандуму не работали. Перед глазами был пример Грузии, который, несмотря на все симпатии к Михаилу Саакашвили и его реформам, Запад тоже не помог.

В прессу просачивалось и немало «утечек», что накануне февральского вторжения РФ в Украину Киев от своих западных союзников получал предупреждения о планах Кремля. Но этим предупреждениям в Киеве не вняли. И ожидаемых мер на упреждение не приняли. Из Киева эвакуировали иностранных дипломатов, в страну спешно доставляли оружие, но по-настоящему «предвоенной чрезвычайки» не осуществлялось. В то, что новый виток войны будет реальностью, в Киеве просто не верили.

При этом в экспертных кругах есть мнение, что у Украины был шанс избежать войны. Речь не только о «минском процессе», «нормандском формате» и прочих переговорных треках, где Киев как раз и демонстрировал излишнюю, по мнению многих, уступчивость. Речь, если можно так выразиться, о внешнеполитической осторожности, умении не провоцировать ситуацию и не срывать её в штопор. Ответственности с России за агрессию это ни в коей мере не снимает. Но возможность «не дразнить медведя» и воздержаться от слишком уж явных антироссийских жестов у Украины была. Ею не воспользовались.

Во внешней политике команда Зеленского допустила слишком много ошибок не только во взаимоотношениях с Москвой. Многие эксперты уверены: официальному Киеву стоило куда теснее сотрудничать с другими постсоветскими странами, особенно с теми, кто тоже столкнулся с внешней агрессией и оккупацией. Но безоглядная поддержка лично Саакашвили практически обрушила отношения Киева и Тбилиси. Есть вопросы и в Баку — власти Украины слишком уж воодушевились прозападным шоу Никола Пашиняна и далеко не всегда проявляют в отношениях с Арменией требуемую принципиальность. А дело не только в Карабахе — Армения ещё и позволила превратить себя в главный хаб по обходу наложенных на Россию санкций. Зеленский, несмотря на войну, неоднократно совершал визиты в западные столицы, но не появлялся в столицах постсоветских.

Да и на Западе к Украине слишком много вопросов. И далеко не все из них объясняются нерешительностью западных «розовых пони». Киев выступает исключительно в роли просителя, в данном случае просителя западной военной помощи, но далеко не всегда демонстрирует способность просто сказать за эту помощь «спасибо». Более того, в Киеве воспринимают эту помощь как данность и не считают для себя необходимым работать с общественным мнением, создавать лоббистские рычаги и т. д.

И самое неприятное — все больше вопросов к внутренним делам. Нет, речь не о том, насколько Владимир Зеленский имел право в условиях войны отложить проведение выборов. Вряд ли в нынешней ситуации в Украине действительно можно организовать четкое и прозрачное голосование: значительная часть страны под оккупацией, многие граждане находятся за рубежом, кто-то перебрался из восточных районов в западные, из крупных городов — в провинцию.

Но, как констатируют уже и западные СМИ, слишком большие полномочия в Украине оказались в руках главы президентского офиса — Андрея Ермака. Именно его небезосновательно обвиняют в том, что Украина не воспользовалась шансом избежать войны и прекратить её на ранней стадии. Но не только. Издания уровня британской «Таймс» уже заговорили о том, что именно глава администрации, а не сам президент, управляет сегодня Украиной, что именно у него в руках сосредоточены наиболее серьёзные властные полномочия, что именно Андрей Ермак регулирует доступ к Владимиру Зеленскому. Рассказывали даже, что однажды послы стран «Большой семёрки» добивались аудиенции у Зеленского, а принял их Ермак. Кроме того, утверждается, что именно Андрей Ермак приложил руку к увольнению командующего ВСУ генерала Валерия Залужного, которого глава администрации считал своим внутриполитическим соперником.

И, наконец, слишком много вокруг приближенных к Зеленскому и Ермаку вспыхивает коррупционных скандалов — настолько, что коррумпированность правящей команды называют одним из главных препятствий на пути интеграции Украины в евроатлантические структуры. То есть в НАТО и Евросоюз. Легко назвать это очередной отговоркой западных стран, которые не желают принимать Украину в элитные клубы, но о коррупции слишком много и слишком настойчиво говорят в самой Украине. Что уже заставляет нервничать западных союзников.

Вывод же из вышеизложенного только один: Украине уже завтра надо начать «работу над ошибками». И, возможно, кадровую чистку. Точнее, это надо было проделать ещё вчера.

Максуд Салимов