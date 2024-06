Китай стал блокировать главную схему обхода санкций Россией

Китайские банкиры продолжают усложнять жизнь российским импортерам. Новая напасть: банки Китая, чтобы принять товар через третьи страны, требуют подтверждений, что он пойдет именно туда, а не в Россию. Этим они рушат популярную схему проведения платежей за поставки в Россию через «дружественные» страны.

Службы комплаенса сразу нескольких китайских банков при проверке переводов стали требовать подтверждение того, что товар, закупаемый по документам бизнесменами из «дружественных» стран — Сербии, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, будет доставлен именно в эти страны, рассказали The Moscow Times импортеры, получившие такие запросы. В отправителях, по их словам, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярный у внешнеторговых компаний Zhejiang Chouzhou и даже небольшие региональные сельскохозяйственные банки, а также созданный для работы с санкционным Ираном Kunlun Bank.

Через третьи страны платят не только те, кто хочет ввезти в Россию «жестко санкционные» грузы — хотя они, конечно, в первую очередь, — но и импортеры не попадающих под ограничения товаров. Китайские банки с февраля, когда США пригрозили вторичными санкциями всем, кто помогает России в обходе ограничений, с большим подозрениям относятся к любым российским деньгам.

Напрямую из России в Китай проходит хорошо если четверть платежей, и то непонятно, по какому принципу: один и тот же банк вчера мог принять платеж за одну партию товара, а сегодня — отказать в перечислении денег за точно такую же партию, рассказывает крупный закупщик автомобильных запчастей. Поэтому многие компании, не желающие играть в лотерею, стали пользоваться услугами партнеров или платежных агентов в третьих странах — это дороже (в лучшем случае плюс 4–6% к цене), но намного надежнее и быстрее, объясняет он. Теперь и здесь проблемы.

«Мы уже давно платим в Китай через наших хороших партнеров в Сербии, причем закупаем не санкционные товары, в основном ткани, и вот при очередном платеже от банка «прилетел» запрос маршрутных документов, в которых будет указано, что партия тканей поедет именно на Балканы. Теперь думаем, что делать», — делится проблемой менеджер российского производителя одежды. Среди тканей есть те, что считаются продукцией двойного назначения, а все, что сейчас попадает в этот список, у банка на особом контроле — даже если платеж идет из соседних с Россией стран или из страны, «засветившейся» как помощник в обходе санкций, рассказывает сотрудник экспедиторской компании. «У нас уже месяца полтора проблема — если платим через компанию из Кыргызстана, а конечная точка назначения товара — Беларусь, то теперь банк требует подтверждения, что товар заедет в Кыргызстан, сразу везти в Беларусь транзитом через Россию или просто по морю нельзя», — рассказывает еще один импортер. Это серьезные издержки — раньше такой товар просто растворялся на просторах России при транзите, а теперь придется делать крюк в маршруте, жалуется он.

Есть проблема и с Казахстаном: банк требует документы, что груз, оплаченный казахской компанией, пойдет именно туда, а власти Казахстана запретили транзит многих санкционных товаров и продукции двойного назначения, рассказывает импортер электроники. Это значит, что придется не только потратиться на доставку в Казахстан, но еще и растаможить там товар, купить его у местной компании и только потом везти в Россию. Это невыгодно, потому что придется два раза платить НДС, говорит собеседник The Moscow Times. «В итоге процентов 15 к цене точно приплюсуется. Если у тебя госзаказчик, он скорее всего заплатит за технику, а вот конкурентоспособность для коммерческой продажи снижается», — объясняет он.

«Конечно, можно подать в банк одни маршрутные документы, а поехать по другим — банкиры на границах стоять и проверять не будут, — рассуждает руководитель компании-платежного агента, — но это значит, что вы из белого честного бизнесмена превращаетесь в контрабандиста».